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dv.ee

6 марта 2024 в 12:30









В Финляндии пройдут двухнедельные забастовки

Забастовки в Финляндии. Фото: VESA MOILANEN, Scanpix

Профсоюзы Финляндии намерены провести двухнедельную забастовку начиная с понедельника, 11 марта. Забастовки повлияют на сектора экспорта, импорта, логистики и, вероятно, на производство, пишет Yle.

Профсоюзы Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK объявили о новых акциях протеста в ответ на планируемые правительством реформы рынка труда. Забастовки начнутся в понедельник 11 марта и продлятся две недели. Кроме того, в этот период возможны и другие кратковременные забастовки.

По словам председателя Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK, правительство не идет на уступки, поэтому организациям работников приходится прибегать к крайним мерам.

О своем участии заявили, по крайней мере, Профсоюз работников автотранспорта AKT, Индустриальный профсоюз, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и Профсоюз электриков.

По словам председателя SAK Яркко Элоранта, речь идет о внушительных мерах: «Они повлияют на экспорт, импорт, логистику и, возможно, даже на производство».

Забастовка электриков и работников индустрии отразится на тяжелой обрабатывающей промышленности. Забастовка Профсоюзов AKT и JHL повлияет на железнодорожные грузоперевозки и работу портов.