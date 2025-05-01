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  • 01.05.25, 11:50

Нарушила закон: Bondora оштрафована на значительную сумму

Финансовая инспекция оштрафовала Bondora на крупную сумму за нарушение принципов ответственного кредитования.
Финансовая инспекция установила, что Bondora нарушила свое обязательство по оценке кредитоспособности потребителей.
  • Финансовая инспекция установила, что Bondora нарушила свое обязательство по оценке кредитоспособности потребителей.
  • Foto: Liis Treimann
За совершение правонарушения Финансовая инспекция назначила Bondora штраф в размере 200 000 евро.
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