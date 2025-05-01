Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.