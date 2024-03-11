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dv.ee

11 марта 2024 в 9:45









Эксперт: рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления

Иллюстративное фото. Фото: Julia Kuznetsova

Интерес людей к покупкам и ожидаемое в будущем падение Euribor спасли рынок недвижимости от мрачного сценария, предсказанного в конце прошлого года.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, большого увеличения количества сделок по приобретению недвижимости не ожидается, но во второй половине года количество сделок должно вырасти.