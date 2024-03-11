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dv.ee

11 марта 2024 в 7:49









Количество вакансий упало почти на 20% за год

Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2023 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 9199 вакантных должностей, что на 18,5% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя были уволены чуть более 7000 работников.

Аналитик Департамента статистики Лийна Куусик объяснила, что общее число как вакантных, так и занятых должностей в четвертом квартале составило чуть более 604 000, из них наибольшая часть – вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании.