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Янно Рийспапп

15 марта 2024 в 6:45









Норвежские трудности обанкротили производителя домов в Куусалу

В Скандинавии рынок упал вдвое, рассказывает владелец обанкротившегося производителя деревянных домов Арго Сауль. Фото: Liis Treimann

Харьюский уездный суд объявил о банкротстве производителя деревянных домов Arne Majad, проработавшего более 20 лет. Роковыми для предприятия стали трудности у связанной с ней норвежской компании.

«Жизнь вносит свои коррективы. Мы должны справиться с этими ударами судьбы, роли предпринимателя и члена правления сопутствуют такие ситуации, ничего не поделаешь», – заметил глава Arne Majad OÜ Арго Сауль.