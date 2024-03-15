Норвежские трудности обанкротили производителя домов в Куусалу

В Скандинавии рынок упал вдвое, рассказывает владелец обанкротившегося производителя деревянных домов Арго Сауль.Фото: Liis Treimann

Харьюский уездный суд объявил о банкротстве производителя деревянных домов Arne Majad, проработавшего более 20 лет. Роковыми для предприятия стали трудности у связанной с ней норвежской компании.

«Жизнь вносит свои коррективы. Мы должны справиться с этими ударами судьбы, роли предпринимателя и члена правления сопутствуют такие ситуации, ничего не поделаешь», – заметил глава Arne Majad OÜ Арго Сауль.

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