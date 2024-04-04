Новые участки шоссе Таллинн-Тарту в этом году строиться не будут
Строительство дорог в центре Таллинна. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla
В этом году Департамент транспорта будет вести дорожные работы на участках общей протяженностью 1060 км.
Это на 300 км меньше, чем в прошлом году, и в два раза меньше, чем три года назад, сообщил в четверг директор службы стратегического планирования Департамента транспорта Мартин Ленги, передает rus.err.ee.
В текущем году на сохранение и развитие государственных дорог выделено 153 млн евро, из которых 100 млн пойдут на работы по обслуживанию дорог – в 2021 году соответствующий бюджет составил 230 млн евро.
«С учетом того, что покупательная способность денег за это время снизилась на треть, в этом году мы сможем сделать в два раза меньше», – сказал Ленги.
В этом году дорожно-строительные работы ведутся на шоссе Таллинн-Пярну, а на Таллинн-Тарту новое строительство не запланировано.
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