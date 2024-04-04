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dv.ee

4 апреля 2024 в 7:31









Новые участки шоссе Таллинн-Тарту в этом году строиться не будут

Строительство дорог в центре Таллинна. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

В этом году Департамент транспорта будет вести дорожные работы на участках общей протяженностью 1060 км.

Это на 300 км меньше, чем в прошлом году, и в два раза меньше, чем три года назад, сообщил в четверг директор службы стратегического планирования Департамента транспорта Мартин Ленги, передает rus.err.ee.

В текущем году на сохранение и развитие государственных дорог выделено 153 млн евро, из которых 100 млн пойдут на работы по обслуживанию дорог – в 2021 году соответствующий бюджет составил 230 млн евро.

«С учетом того, что покупательная способность денег за это время снизилась на треть, в этом году мы сможем сделать в два раза меньше», – сказал Ленги.

В этом году дорожно-строительные работы ведутся на шоссе Таллинн-Пярну, а на Таллинн-Тарту новое строительство не запланировано.