Трубочист устал от наемной работы и открыл свой бизнес

Только в Эстонии: продукция компании с Сааремаа не имеет конкурентов в мире

В деревне Кярла на острове Сааремаа расположена компания Est-Agar – единственный в мире производитель фурцелларана, используемого как в эстонских мармеладах, так и в японских кремах для лица. Компания продает продукцию по всему миру и вообще не имеет конкурентов.

В деревне Кярла на острове Сааремаа расположена компания Est-Agar – единственный в мире производитель фурцелларана, используемого как в эстонских мармеладах, так и в японских кремах для лица. Компания продает продукцию по всему миру и вообще не имеет конкурентов.