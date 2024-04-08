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dv.ee

8 апреля 2024 в 9:44









Государство снизило прогноз доходов от удвоения штрафной единицы

Иллюстративное фото. Фото: Vladyslav Starozhylov

Министерство юстиции изменило прежний прогноз, согласно которому удвоение штрафной единицы должно было принести государству 15,8 млн евро; по новому расчету в государственную казну поступит 10,4 млн евро, пишет rus.err.ee.

«Стратегия госбюджета предусматривает увеличение доходов от штрафов на 15,8 млн евро. В пояснительной записке к законопроекту рост доходов оценивается от 10% до 30%, что в случае со штрафами, взимаемыми Департаментом полиции и пограничной охраны, составляет 1,1-3,3 млн евро. Таким образом, ожидаемый эффект от законопроекта существенно меньше, чем было запланировано бюджетной стратегией», – отметили в Министерстве финансов.

Сейчас министерство доработало законопроект об увеличении штрафных единиц (Закон об изменении Пенитенциарного кодекса и в связи с этим других законов) и представило его правительству. Из таблицы, приложенной к документу, следует, что за счет удвоения штрафной единицы государство надеется получить 10,4 млн.

В том же документе Министерство внутренних дел отмечает, что изменение направлено на снижение верхнего предела денежных санкций с десяти единиц штрафа до пяти, чтобы штраф за безбилетный проезд составлял максимум 40 евро.