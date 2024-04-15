Новости

dv.ee

15 апреля 2024 в 14:04









В США начался суд над Трампом по делу о выплатах порнозвезде

Дональд Трамп. Фото: Shutterstock

В Нью-Йорке в понедельник, 15 апреля, начался суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс, сообщает агентство AFP. Трамп первый экс-президент в истории США, который стал фигурантом уголовного судебного процесса, пишет DW.

Сторми Дэниэлс против Трампа

Год назад прокуратура Манхэттена предъявила Трампу обвинения в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Согласно обвинению, 130 тысяч долларов, выплаченные из избирательных фондов, были платой за ее молчание.

Деньги бывшей порноактрисе передал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который выступит на суде свидетелем обвинения. Эти расходы были оформлены как оплата юридических услуг. Дональд Трамп отрицает интимную связь с Дэниэлс, а также факт незаконного использования предвыборных фондов.

Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам

Обвинительное заключение касается не самой «выплаты за молчание», а того факта, что Трамп в период с августа 2015 года по декабрь 2017-го 34 раза подделал деловые документы с целью «выкупа» негативной информации о себе в рамках предвыборной кампании. Каждый из 34 случаев может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет – в сумме это составит 136 лет. Кроме Дэниэлс, в деле фигурируют модель Playboy Карен Макдугал, с которой Трамп якобы встречался в 2006-2007 годах, и Дино Саджудин – бывший швейцар отеля Trump Tower, утверждающий, что знал о романе Трампа с его бывшей экономкой, в результате которого родился ребенок.

Сможет ли Трамп баллотироваться в президенты, если будет осужден?

Независимо от того, чем закончится судебное разбирательство, Дональд Трамп все равно сможет баллотироваться в президенты. В Конституции США содержится всего три требования к кандидату на пост главы государства: он должен быть не моложе 35 лет, родиться на территории Соединенных Штатов и прожить там не менее 14 лет.

В предвыборном штабе политика заявили, что обвинения «выдуманы» с целью помешать новой предвыборной кампании Дональда Трампа. Сам экс-президент подчеркнул, что не рассчитывает на справедливый суд, учитывая, что большинство избирателей в Нью-Йорке составляют демократы.

Ожидается, что начавшийся 15 апреля судебный процесс будет длиться не менее шести недель, причем первые недели будут посвящены отбору 12 присяжных.