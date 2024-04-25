    Инфраструктурная компания продала часть бизнеса финнам

    Глава концерна KMG Индрек Паппель.Фото: Teeli Remmelg

    Инфраструктурная компания KMG OÜ продала часть своего маркировочного подразделения компании Hot Est OÜ, принадлежащей финской Hot Mix Group Oy.

    Глава KMG Индрек Паппель пояснил, что компания сокращает объемы побочной деятельности, чтобы иметь возможность сосредоточиться на крупных объектах и закупках как основном направлении. Поэтому KMG решила выйти с рынка маркировки и производства знаков.

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