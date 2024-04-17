    Кая Каллас о госбюджете: ситуация остается ужасной

    Премьер-министр Кая Каллас.Фото: Andras Kralla

    Общественность, пресса и оппозиция не понимают, почему необходимо прилагать усилия, чтобы привести в соответствие доходы и расходы государственного бюджета, заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), передает rus.err.ee.

    «Правда в том, что ситуация остается ужасной, и придется продолжать принимать жесткие решения», – заявила она в передаче «Stuudios on peaminister».
    На вопрос, готова ли премьер-министр взять на себя ответственность, если в будущем делегация Международного валютного фонда (МВФ) будет принимать решения по бюджету за Эстонию, Каллас ответила следующее:
    «Я ощущаю свою ответственность, посыпала голову пеплом за всякие вещи. Но есть и люди, у которых тут все замечательно, которые годами создавали этот дефицит, и у них никто не спрашивает об этой ответственности. Не я причина этого дефицита. Этот дефицит создавался годами. Да, я уже это признавала и признаю снова: некоторые решения правительств, которыми я руководила, которые мы также пытались отменить, способствовали этому дефициту. И я признала свою ошибку. Но я очень прошу и других признать эту ошибку, а также подумать о ней», – сказала Каллас.
    «Мне кажется, что общественность, журналисты и, конечно, оппозиционные политики в действительности не понимают, что нам нужны эти усилия, чтобы делегация МВФ не приехала в Эстонию и не указывала нам, что продать, какой налог поднять и от чего отступиться», – добавила она.

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