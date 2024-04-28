Обанкротился эстонский ресторан из списка Michelin

Работает – не трогай: решая в Нарве проблемы, министры их создают
Последние годы правительство активно взялось за Нарву. Министры стремительно решают застарелые проблемы, за которые раньше почему-то никто не брался – так это, наверное, видится из Таллинна. Но для многих нарвитян все выглядит ровно наоборот: министры одну за другой создают для них новые и совершенно нерешаемые проблемы.
Последние годы правительство активно взялось за Нарву. Министры стремительно решают застарелые проблемы, за которые раньше почему-то никто не брался – так это, наверное, видится из Таллинна. Но для многих нарвитян все выглядит ровно наоборот: министры одну за другой создают для них новые и совершенно нерешаемые проблемы.