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dv.ee

29 апреля 2024 в 6:40









Отели и рестораны ожидают тяжелого летнего сезона

Туристы в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

Эстонские отели и рестораны обеспокоены преддверием нового туристического сезона, поскольку клиентов, похоже, будет меньше, чем ожидалось, пишет rus.err.ee.

Если в начале года представители туристического сектора ожидали, ориентируясь на количество бронирований, что их ждет лучшее за последние годы лето, то теперь ситуация изменилась, рассказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.

«К сожалению, за последний месяц произошли большие изменения. Мы видим, что количество бронирований не увеличилось, что было бы логично для этого периода, а фактически уменьшилось. И текущая ситуация показывает, что на самом деле у нас нет большого оптимизма на лето, а ситуация с бронированием на сезон более сложная, чем в то же время в прошлом году», – сказала Майдла.

Если во время пандемии коронавируса отели держались в основном на местных туристах, то теперь и их становится меньше.

«Очевидно, что если сегодня нам придется выбирать между поездкой в теплую страну с детьми раз в год или проведением пары выходных в спа-отелях здесь, в Эстонии, то, учитывая имеющийся бюджет, я скорее предположу, что чаша весов склонится в пользу теплой страны, а о маленьких мини-отпусках и походах в ресторан в Эстонии речи уже не будет», – заметила Киллу Майдла.