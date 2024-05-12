    Шойгу покинет пост главы Минобороны РФ

    Сергей Шойгу возглавлял Министерство обороны с конца 2012 года.Фото: AP/Scanpix

    Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ «в связи с переходом на другую работу», сообщает «Медуза».

    Вместо него на эту должность назначен Сергей Шойгу, который занимал пост главы Минобороны РФ.
    Какой пост займет Николай Патрушев, ранее возглавлявший ФСБ России, пока не сообщается.
    На должность министра обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова.

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