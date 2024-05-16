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Ану Йыги

16 мая 2024 в 9:18









Finnair возобновит полеты из Тарту

Линия Хельсинки-Тарту была официально открыта в конце марта этого года. Фото: Aldo Luud, Õhtuleht/Scanpix

Финская авиакомпания Finnair начнет выполнять полеты из Хельсинки в Тарту начиная со 2 июля, после того как аэропорт Тарту внедрит независимое от сигнала GPS решение для посадки.

Finnair приостановила полеты в Тарту 29 апреля, поскольку неисправность GPS-устройств в этом районе препятствовала приближению самолетов к тартускому аэропорту. Самолету дважды пришлось повернуть назад.

Cегодня Eesti Lennuliiklusteenindus – служба, управляющая воздушным движением – сообщила, что в случае проблем со связью с 23 мая будет предложен DME, альтернативный вариант навигации в нижнем воздушном пространстве, и что это станет важной предпосылкой для восстановления регулярных рейсов Finnair Хельсинки-Тарту.

DME – это устройства, расположенные на земле, сигнал от которых поступает на бортовой компьютер самолета, что позволяет определить его местоположение. DME использовались в Эстонии и раньше, в прошлом году Eesti Lennuliiklusteenindus увеличила их количество по всей Эстонии. С марта DME стали альтернативным навигационным инструментом для навигации на высоте более 3 км, а теперь возможности использования устройств будут распространены и на нижние части воздушного пространства.

Яри Пааянен, вице-президент Finnair по управлению воздушным движением, поблагодарил эстонских партнеров за столь быстрое решение вопроса.

Finnair выполняет рейсы в Тарту два раза в день, шесть дней в неделю. Рейсы выполняются партнером Finnair – Nordic Regional Airlines – на самолетах ATR.

Авиакомпания также заявила, что помехи GPS явно увеличились с 2022 года, но на безопасность полетов это не повлияло, поскольку бортовые системы могут обнаруживать помехи GPS и имеют другие навигационные системы, которые можно использовать в случае перебоев.

В прошлом году город Тарту организовал открытый тендер на поиск авиакомпании для осуществления регулярных рейсов между Тарту и Хельсинки. Единственное предложение сделала авиакомпания Finnair, с которой в конце года был заключен договор на срок с 31 марта 2024 года по 31 декабря 2027 года. За это город Тарту заплатит авиакомпании общую сумму компенсации, которая составила 3,2 миллиона евро.

Сумма компенсации, подлежащей выплате в 2024 году, составляет 640 607 евро.