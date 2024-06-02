Новые предприятия движутся к банкротству

Фото: Андрас Кралла

Число предприятий, проходящих через процесс банкротства, выросло до 603. Это рекорд за последние несколько лет, следует из базы данных, отслеживающей здоровье эстонских предприятий.

Увеличилось число компаний, проходящих процедуру банкротства в таких секторах как строительство, производство и торговля строительными материалами. А вот в сфере недвижимости таких компаний стало меньше.

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