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BLRT Grupp открыла литейный завод в Кохила, строительство которого обошлось в 14 миллионов евро

Сегодня в Кохила состоялось торжественное открытие одного из крупнейших инвестиционных проектов BLRT стоимостью почти 14 миллионов евро. Новый завод увеличит объем производства в три раза.
Заместитель мэра Кохила высоко оценил строительство нового завода BLRT, оно создаст новые рабочие места и укрепит местную деловую среду.
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