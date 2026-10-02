BLRT Grupp открыла литейный завод в Кохила, строительство которого обошлось в 14 миллионов евро

Merko и BLRT Grupp построят в Ноблесснере прямо у причала еще четыре многоквартирных дома, из-за чего Iglupark придется покинуть это место, однако у компании есть планы по расширению как в Эстонии, так и за рубежом.
В прошлом году BLRT Grupp заработала более 41 млн евро чистой прибыли, а нераспределенная прибыль концерна превысила 500 млн евро. При этом концерн, который после выкупа миноритариев почти полностью перешел под контроль семьи Берманов, по-прежнему не платит дивиденды.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.