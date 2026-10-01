Назад Россия задержала судно, следовавшее в порт Силламяэ Российская погранохрана задержала в Финском заливе грузовое судно Västerbotten под флагом Кипра, которое направлялось в порт Силламяэ. Полиция и погранохрана Эстонии подтвердили факт задержания судна, пишет err.ee

По данным сервиса VesselFinder, Västerbotten сейчас стоит на якоре в российских водах. Из данных о маршруте следует, что перед задержанием судно прошло через территориальные воды России.

При этом между Россией, Эстонией и Финляндией действует договоренность, позволяющая судам пользоваться этим участком маршрута. Он считается более безопасным для крупных судов, чем проход по эстонским водам между мелководными участками.

Похожий инцидент произошел в 2025 году, когда Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, вышедший из порта Силламяэ. Тогда это стало первым подобным случаем.