Миллиарды в Тапа: финские инвесторы планируют один из самых масштабных дата-центров Эстонии

В Хюйру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.
В Хюйру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.