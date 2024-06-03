Предприниматель: мы движемся к обществу, где государство имеет право контролировать кого угодно
Председатель правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.Фото: LIIS TREIMANN
По мнению председателя правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, идея налоговой инспекции проверять банковские счета компаний – это глупый план, который не заслуживает даже обсуждения.
«Я понимаю, почему налоговая инспекция хочет это сделать, но этот метод не выдерживает никакой критики, – подчеркнул Лууде в интервью Ärileht. – Мы стремительно движемся к обществу, где вместо презумпции невиновности действует презумпция виновности, а государство имеет право контролировать кого угодно и что угодно. Что дальше?»
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