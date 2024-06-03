Предприниматель: мы движемся к обществу, где государство имеет право контролировать кого угодно

ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти до 2025 года

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные под общим названием ОПЕК+, в воскресенье согласились продлить официальное сокращение добычи нефти до 2025 года, пишет CNBC.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные под общим названием ОПЕК+, в воскресенье согласились продлить официальное сокращение добычи нефти до 2025 года, пишет CNBC.