    Предприниматель: мы движемся к обществу, где государство имеет право контролировать кого угодно

    Председатель правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.Фото: LIIS TREIMANN

    По мнению председателя правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, идея налоговой инспекции проверять банковские счета компаний – это глупый план, который не заслуживает даже обсуждения.

    «Я понимаю, почему налоговая инспекция хочет это сделать, но этот метод не выдерживает никакой критики, – подчеркнул Лууде в интервью Ärileht. – Мы стремительно движемся к обществу, где вместо презумпции невиновности действует презумпция виновности, а государство имеет право контролировать кого угодно и что угодно. Что дальше?»

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