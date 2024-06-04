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4 июня 2024 в 13:22









Германия выступила против директивы ЕС об иноагентах

Канцлер Германии Олаф Шольц. Представитель страны выступил с осуждением предложенной директивы об иноагентах. Фото: JOHANNA GERON, Scanpix

Германия оказалась главным противником новой директивы Евросоюза об иностранных агентах. Предложенные правила ущемляют гражданские права подобно тому, как это делает аналогичный закон в России, считают ее политики.

Германия, поддерживаемая такими странами как Венгрия и Польша, возглавила сопротивление новой директиве ЕС об иностранных агентах, пишет Financial Times со ссылкой на источники. На встрече послов стран ЕС в конце мая представители этих стран, по их данным, призвали изменить проект директивы, а ряд других стран и вовсе отказались поддержать ее на данном этапе. Один из высокопоставленных дипломатов подчеркнул, что закон поставил страны Евросоюза «перед дилеммой».

«Эта система может успешно работать в либеральной демократии, где правительство поддерживает и ценит вклад гражданского общества, но ей могут с легкостью начать злоупотреблять нелиберальные демократии или автократы, – пояснил он. – Надо найти решение, как исключить возможность такого сценария».

«Это позволяет обвинить ЕС в лицемерии. Мы критикуем правительства таких стран, как Грузия, за принятие законов об "иностранном влиянии", и мы же обсуждаем нечто подобное», – добавил еще один дипломат.

Инициативу раскритиковали Transparency International и сотни других неправительственных организаций, сравнив ее с «дискриминационными мерами, принятыми властями России и Грузии для подавления инакомыслящих».

Что предполагает «Пакет защиты демократии» относительно иноагентов Все организации, представляющие интересы не входящих в Евросоюз государств, должны будут регистрироваться в Реестре информации о прозрачности ЕС, а также указывать все полученные от иностранного государства платежи. Отчетность нужно будет предоставлять регулярно, а кроме того, хранить переписку, связанную с представительством иностранного государства, не менее четырех лет. В реестр могут попасть юридические лица, регулируемые частным правом, граждане, которые индивидуально занимаются профессиональной лоббистской деятельностью; а также другие физические или юридические лица, основной или периодической деятельностью которых является влияние на процесс принятия публичных решений, включая лоббирование – например, компании по связям с общественностью, аналитические центры, организации гражданского общества, частные исследовательские институты, государственные исследовательские институты, отдельные исследователи и консультанты.

Идея директивы, вошедшей в «Пакет защиты демократии», появилась у членов Еврокомиссии еще несколько лет назад. Необходимость такого регулирования в ЕС объясняют борьбой с «иностранным влиянием». Работа над предложением началась после «Катаргейта» – коррупционного скандала в декабре 2022 года, когда парламентариев заподозрили в получении взяток от Катара и Марокко в обмен на поддержку позиций стран в Европарламенте.

В декабре 2023 года проект директивы одобрила Еврокомиссия. По ее мнению, сейчас сложнее выявить тех, кто может «служить прикрытием» для оказания воздействия из-за рубежа.

Если Европарламент одобрит проект, его еще должен будет принять Европейский Совет. Если директива принимается и там, то она становится законодательным документом, обязывающим государства-члены ЕС принять меры, установленные в ней.

Но критика, скорее всего, вынудить вернуть законопроект на рассмотрение нового состава Еврокомиссии, который будет сформирован к концу этого года, отмечает FT.