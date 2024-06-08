    На премьера Дании Метте Фредериксен совершено нападение

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на церемонии у датского памятника возле Сент-Мари-дю-Мон, Нормандия, в четверг, 6 июня за день до нападения.Фото: Jeremias Gonzalez, Scanpix

    На премьер-министра Дании Метте Фредериксен было совершено нападение в столице страны, сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на канцелярию правительства.

    Глава правительства не получила серьезных травм, но «очень потрясена» случившимся, сказали в канцелярии.
    Напавший на премьера мужчина задержан. Его имя и фамилия не раскрываются, мотивы неизвестны.
    «Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня подверглась нападению и была избита неизвестным мужчиной на площади Култорвет в Копенгагене. Очевидно, что Метте шокирована этим нападением. Я должен сказать, что это потрясает всех нас, кто близок с ней», – написал в соцсети X министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике.
    Метте Фредериксен 46 лет, она возглавляет партию «Социал-демократы». На посту премьер-министра Дании Фредериксен находится с июня 2019 года.
    По словам источника Ekstra, премьер была в Култорвете «по личному делу». В последние дни она участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца Кристеля Шалдемусе, баллотирующегося в депутаты Европарламента.
    Меньше месяца назад, 15 мая, в результате нападения был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В него выстрелили после заседания кабинета министров в городе Гандлова. Подозреваемого в покушении на Фицо 71-летнего писателя Юрая Цинтулу задержали на месте. Нападавший объяснил свои действия несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо выписали из больницы.

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