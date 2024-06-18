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18 июня 2024 в 10:03









КаПо: Морозов передавал России информацию о жителях Эстонии

Вячеслав Морозов. Фото: Kristjan Teedema, Tartu PM/Scanpix

Харьюский уездный суд во вторник, 18 июня, признал бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в деятельности против Эстонской Республики.

Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. Срок заключения начинается с 3 января 2024 года – даты, когда Морозов был задержан по подозрению в совершении преступления, передает rus.err.ee.

Согласно обвинительному заключению, которое упоминает суд, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с этими сферами людях и инфраструктуре.

Генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон сообщил, что признанный Харьюским уездным судом виновным в деятельности против Эстонской Республики бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов был завербован Россией еще в начале 90-х, когда учился в Санкт-Петербургском государственном университете и проходил подготовку на военной кафедре, пишет err

«Морозов долгое время сотрудничал с ГРУ (нынешнее официальное название этой спецслужбы - Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, ред.). От них он получил задание собрать информацию о внутренней политике обороны и безопасности Эстонии, а также о выборах, инфраструктуре и интеграции. Он имел доступ к информации как ученый. Он делился информацией, представляющей угрозу безопасности Эстонии. Он не владел сведениями, составляющими государственную тайну, но как ученый имел доступ к информации, которая интересовала ГРУ», – добавил ведущий прокурор Таави Перн.

По словам Паллосона, Морозов составлял обзоры на различные темы об уязвимости Эстонии: «Этот пазл он собирал из самых разных источников - информации, полученной в ходе исследований, наблюдений. Надо учитывать, что российская разведка никогда не собирает информацию просто в ящик. На ее основе планируются дальнейшая разведывательная и раскалывающая общество деятельность. Он также передавал информацию о жителях Эстонии, их личные данные, личные характеристики, на их основе российская спецслужба могла определить следующие цели при вербовке».

Морозов много лет работал профессором исследований в сфере Европейского Союза и России в Институте политических исследований имени Йохана Шютте. Последние годы он также занимал должность профессора международной политической теории. В 90-е годы Морозов учился на факультете международных отношений и историческом факультете СПбГУ.