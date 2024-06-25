Ragn-Sells полностью выкупила свалку Вяэтса

Председатель правления Ragn-Sells Кай Реало обещает выйти на рынок с инновационными решениями по переработке отходов.Фото: Andras Kralla
Мусороперерабатывающая компания Ragn-Sells полностью приобрела AS Väätsa Prügila, выкупив миноритарную долю у волости Ярва.
В Ragn-Sells пояснили, что данная сделка предоставит свалке Вяэтса большую свободу в реализации ориентированных на будущее стратегических планов, позволяя внедрять на эстонский рынок новые решения по переработке, которые уже становятся стандартом в скандинавских странах.
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