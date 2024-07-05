    Инфляция в июне была наименьшей за три года

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июне повысился по сравнению с маем на 0,4% и по сравнению с июнем 2023 года – на 2,5%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 1,7% и услуги – на 3,8%.

    В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,5% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

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