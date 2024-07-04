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Алексей Шишкин

4 июля 2024 в 14:12









Алексей Шишкин: оборонный налог – горькая пилюля. «Докторам» нужны убедительные доказательства ее эффекта

Журналист ДВ Алексей Шишкин Фото: Лийс Трейман

Журналист «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин уверен, что Эстонии необходимо найти средства для роста расходов на оборону, и оборонный налог тут – одна из очевидных мер. Но на третий год экономического кризиса проглотить такую «пилюлю» избирателям не будет легко, а потому правительству нужно быть убедительным в своих решениях как никогда прежде.

Тема налога на национальную оборону в Эстонии и других балтийских странах перетекает постепенно из теоретической в практическую плоскость. В декабре 2023 года о введении соответствующего налога с 2025 года попросил Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне. При этом, согласно опросам общественного мнения, лишь пятая часть литовцев однозначно поддержала эту инициативу. В итоге, новый оборонный сбор пока не утвержден, но и с повестки дня вопрос окончательно не снят. В Эстонии о новом налоге, как о потенциальном средстве для заделывания бюджетной дыры, в условиях вынужденного роста оборонных расходов тоже заговаривали не раз и не два.

Но накануне смены премьер-министра разговоры эти сделались более предметными. На фоне длящегося уже третий год полномасштабного российского вторжения в Украину правительство утвердило рост расходов на оборону более чем на 3% в течение следующих четырех лет при дефицитном бюджете. И вот министр финансов Март Вырклаэв (которого многие считают удобной «сакральной жертвой» при перетасовке правительственных кресел) в развернутом интервью заявил, что финансирование повышенных расходов станет одной из центральных тем новых коалиционных переговоров.

По словам Вырклаэева, «оборонный налог» может стать действительно новым отдельным налогом, или «надстройкой» над уже существующими – например, увеличением ставки подоходного или налога с оборота. Однако решения предстоит принимать быстро – министр уверен, что в силу они должны вступить уже в 2025 году. Предварительным сроком, на который должен быть введен дополнительный сбор, Вырклаэв обозначил пятилетнюю дистанцию.

«Я предлагаю, чтобы налог на безопасность был временным... И если за пять лет мы создадим собственную устойчивость к кризису и увидим, что ситуация с безопасностью улучшается, то, будем надеяться, что налог не понадобится», – говорит сегодня министр. Что ж, приятно, что хотя бы здесь он обрисовывает контуры будущих решений.

Потому что лично мой основной вопрос как журналиста и эстонского налогоплательщика – не слишком ли важная тема легла на стол, чтобы обсуждать ее за закрытыми дверьми на межпартийном междусобойчике? Понятно, что правящей коалиции, а особенно «белкам», которые перед выборами 2023 года клялись налоги не поднимать, не комфортно вести подготовку очередного их роста в формате публичной дискуссии. Проще принести готовый законодательный пакет в зал Рийгикогу и продавить его суммарным весом правительственного мандата – как это уже было, например, с автоналогом, в итоге не провозглашенным президентом.

Но на сей раз речь идет не о простом залатывании бюджетных дыр, слегка приправленном «зеленой» повесткой, а о безопасности государства. Вопреки прогнозам, российская экономика не рухнула в тартарары от санкций, ВПК растет, и стратегическое военное поражение в Украине Кремль пока не понес. А значит угроза с востока остается вполне реальной, на ее купирование объективно нужны средства. И тут же контраргумент – на третий год кризиса жители Эстонии уже не могут просто вытащить деньги из «карманных» и отдать их на снаряды и пушки. Сужу по себе – около двух лет я регулярно перечислял пожертвования украинской армии на дроны, боеприпасы и аптечки. Но сейчас экономическая ситуация вынудила меня отказаться от этой регулярной практики. И очередной рост налогов будет стоить моей семье недешево. Нам придется искать, где «выкроить» те самые сотни евро в год, чем пожертвовать в быту ради безопасного завтра.

Так что же, выходит, мы в тупике?

Не совсем. То, что обывателю не нравится рост налогов, не означает, что он откажется платить. Но как в отношениях ответственного продавца и покупателя, мы хотели бы знать, за что именно, сколько, как долго мы будем отдавать часть заработка. Нам нужна система ключевых показателей эффективности реформы, понимание, какие внешние обстоятельства могут продлить срок сбора налога, а какие наоборот позволят его скостить. Рискну даже помечтать о том, что по такому вопросу хотелось бы достигнуть консенсуса между правительственными и оппозиционными партиями.

Суммируя, нужен ясный анализ, доказывающий, что реформа будет небесполезной и успешной, а также готовность к прозрачной коммуникации. Налог на оборону существует в десятках стран: Украине, Кипре, Хорватии, Португалии, Боснии, в странах Латинской Америки, Африки и Азии. Едва ли именно жители Эстонии принципиально решат, что не готовы его платить.

Речь идет о горьком, но необходимом лекарстве. А потому доктора, которые хотят «прописать» нам оборонный налог, должны быть готовы предъявить убедительный рецепт. И, возможно, собраться на консилиум в палате парламента, а не комнате для коалиционных переговоров.