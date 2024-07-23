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dv.ee

23 июля 2024 в 12:11









Ушел из жизни владелец Wendre Петер Хунт

Петер Хунт. Фото: Eiko Kink

22 июля, после внезапной болезни ушел из жизни владелец текстильной компании Wendre Петер Хунт, сообщили его семья и компания.

«Петер, ушедший из жизни в возрасте 71 года, оставит после себя большую пустоту как супруг, отец, брат, дедушка и наставник для многих. Его будет сильно не хватать как руководителя международного бизнеса, предпринимателя и спортсмена», – отметили они в своем сообщении.

Обязанности генерального директора и председателя правления Wendre Group при поддержке существующего руководства возьмет на себя Гизела Хунт.

Петер Хунт стал владельцем Wendre в 1996 году, за три года до этого компания начала производить одеяла и подушки. С 2002 года он являлся единственным владельцем Wendre.

Он был дипломированным инженером-строителем и изучал экономику в Университете Линчёпинга. Петер Хунт начал свою предпринимательскую деятельность с посредничества в продаже спортивной одежды и аксессуаров. На спортивной выставке в Эстонии в 1993 году ему удалось установить деловые контакты, и он стал поставщиком сырья для Wendre, входящего в концерн Trading House Scandinavia.

В 2015 году Äripäev писал, что Петер Хунт, как и подобает предпринимателю, не боялся рисковать, с удовольствием инвестировал и поддерживал, и краем глаза внимательно следил за тем, чтобы все играли по одним правилам.

Выросший в Швеции Петер приехал в Эстонию в 90-е годы. Он всегда знал, что хочет вернуться к своим корням и что-то сделать в Эстонии. Когда Эстония вновь обрела независимость, он отправился сюда и в дальнейшем занимался здесь бизнесом.

Петер был оптимистом и всегда мыслил масштабно, писал тогда Äripäev. «Если не думать амбициозно, то ничего не добьешься», – говорил он.

В Эстонии, по словам Петера, его с самого начала приняли очень хорошо. «У меня никогда не было ощущения, что эстонцы меня отталкивают. Люди всегда приходят на помощь», – говорил он, замечая, что никогда не сталкивался с отчуждением.

Он также внес свой вклад в эстонскую благотворительность, хотя ему не нравилось говорить на эту тему, поскольку это казалось ему ненужным хвастовством. Но за много лет Wendre пожертвовала десятки тысяч комплектов одеял и подушек для новорожденных в Эстонии. «Я делал это от души. У меня в Эстонии все хорошо, и я просто хотел что-то сделать! Это не честно, если об этом много говорить, тогда это теряет всякий смысл», – говорил он.

Эстония наградила Петера Хунта орденом Белой звезды IV класса за вклад в развитие экономики.