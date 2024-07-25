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dv.ee

25 июля 2024 в 14:08









Слишком дорого? На Олимпийские игры в Париже не продано 600 000 билетов

Тренировки по плаванию в рамках подготовки к Олимпийским играм. Фото: Leah Millis

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже уже близко, но более четверти миллиона билетов все еще не проданы, пишет Euronews.

Количество непроданных билетов на Олимпийские игры в Париже достигает 600 000 штук. Это вызывает беспокойство касательно финансовой окупаемости мероприятия.