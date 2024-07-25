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Марге Угезене

26 июля 2024 в 9:01









Слухи оказались правдой: известная страховая компания уходит с местного рынка

Здание на улице Паэ сгорело в апреле 2022 года. Пожар стал причиной одного из самых сложных страховых случаев в Эстонии. Юридические споры все еще продолжаются. Фото: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht / Scanpix

В начале года ходили слухи о том, что норвежская страховая компания Gjensidige ищет нового владельца для своего бизнеса в странах Балтии. Теперь стало известно, что бизнес Gjensidige покупает страховая компания ERGO.

Два года назад в Таллинне на улице Паэ, 25 произошел пожар, в результате которого сгорел многоквартирный дом, застрахованный Gjensidige. Этот случай считается одним из самых сложных страховых случаев, которые когда-либо были в Эстонии.