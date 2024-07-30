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30 июля 2024 в 7:18









Падение в розничной торговле усугубилось

Продажи продовольственных магазинов сократились на 4%. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне 2024 года составил 866 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 5%.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли в июне более всего повлияли магазины промышленных товаров, где по сравнению с тем же месяцем 2023 года объем продаж сократился на 9%.

Аналитик пояснила, что среди магазинов промышленных товаров больше всего, т. е. на 17%, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь: «Заметнее среднего, на 16%, сократился объем продаж у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. У магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах объем продаж сократился на 11%, у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги) – на 10%».

Она добавила, что на 2% объем продаж вырос у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее.

По сравнению с июнем прошлого года объем продаж у продовольственных магазинов сократился на 4%, а у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился на 2%.

В июне объем продаж у предприятий розничной торговли в сравнении с маем сократился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.

За первое полугодие этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%.