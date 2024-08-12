Кылварт попросил канцлера права обжаловать закон об автоналоге

Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт попросил канцлера права Юлле Мадизе обратиться в Государственный суд с предложением признать закон об автомобильном налоге недействительным из-за противоречия Конституции, передает rus.err.ee.

По словам Кылварта, налог на автомобили вводится в ситуации, когда налоговая нагрузка уже высокая, а цены продолжают расти.
«Статья 10 Конституции устанавливает принцип социального государства, согласно которому публичная власть должна заботиться о нуждающихся в помощи членах общества и не оставлять никого в беде. Автомобильный налог увеличивает риск бедности в обществе», – написал лидер центристов, по мнению которого законодательные инициативы в Эстонии «все чаще ущемляют основополагающие конституционные принципы или даже прямо им противоречат».
Кылварт отметил, что отказ президента провозгласить первую редакцию принятого Рийгикогу закона из-за неравного обращения с людьми с особыми потребностями привел лишь к тому, что в новой редакции вообще отменили налоговые льготы для таких людей, заменив их минимальными пособиями. Кроме того, в законе не предусмотрены налоговые льготы для многодетных семей и жителей сельских районов, для которых автомобиль является предметом первой необходимости.

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