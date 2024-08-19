Новости

Полина Волкова

19 августа 2024 в 10:47









Известное в Эстонии платежное приложение находится на грани банкротства

Основатели литовского стартапа kevin. Павелас Соколовас и Тадас Тамошюнас. Фото: Judita Grigelytė / Verslo žinios

Проблемы литовского платежного приложения kevin. усугубляются: против компании поданы два заявления о банкротстве. В Эстонии услугами компании пользуется многие магазины.

Недавно Äripäev писал о том, что литовский финтех-стартап kevin., которому еще пару лет назад предсказывали статус единорога, не смог справиться с требованиями, предъявляемыми к кредитным учреждениям. Компания растратила деньги инвесторов, задолжала государству полмиллиона евро и попала под строгий контроль Центрального банка Литвы. Услугами компании пользуются и эстонские продавцы. Так, kevin. предоставляет эстонским интернет-магазинам услугу платежного шлюза, выступая посредником между интернет-магазином и банком.

Партнеры требуют банкротства

Теперь литовское издание Verslo Žinios пишет о новых проблемах kevin. – против компании поданы два заявления о банкротстве. Одно из них подано литовским представительством Amazon Web Services, компанией Cloudvisor UAB.