Назад 18.10.25, 06:00 Вкус биржи: как вам такое, все остальные? Личное состояние – 500 миллиардов долларов В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали тренд, который последний раз случался чуть более, чем никогда, поздравили Илона Маска с новым достижением, удивились желанию ФРС неправильно порегулировать.

«А теперь, не вру, ребята, есть деньжата у меня».

Foto: AFP / Scanpix

Не все то золото, что черное? Почему нефть и золото идут враскоряку?

Интересная крипта – надо порегулировать.

Как вам такое, все остальные? Личное состояние Маска – полтриллиона долларов.

Статья продолжается после рекламы

Какой урок нужно было извлечь из того, что крипта в прошлую пятницу грохнулась?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».