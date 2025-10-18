Вкус биржи: как вам такое, все остальные? Личное состояние – 500 миллиардов долларов

В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали тренд, который последний раз случался чуть более, чем никогда, поздравили Илона Маска с новым достижением, удивились желанию ФРС неправильно порегулировать.
- «А теперь, не вру, ребята, есть деньжата у меня».
- Foto: AFP / Scanpix
Не все то золото, что черное? Почему нефть и золото идут враскоряку?
Интересная крипта – надо порегулировать.
Как вам такое, все остальные? Личное состояние Маска – полтриллиона долларов.
Какой урок нужно было извлечь из того, что крипта в прошлую пятницу грохнулась?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
