  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,47
  • 18.10.25, 06:00

Вкус биржи: как вам такое, все остальные? Личное состояние – 500 миллиардов долларов

В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали тренд, который последний раз случался чуть более, чем никогда, поздравили Илона Маска с новым достижением, удивились желанию ФРС неправильно порегулировать.
«А теперь, не вру, ребята, есть деньжата у меня».
  • «А теперь, не вру, ребята, есть деньжата у меня».
  • Foto: AFP / Scanpix
Не все то золото, что черное? Почему нефть и золото идут враскоряку?
Интересная крипта – надо порегулировать.
Как вам такое, все остальные? Личное состояние Маска – полтриллиона долларов.

Какой урок нужно было извлечь из того, что крипта в прошлую пятницу грохнулась?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
