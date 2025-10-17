«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером

«Пока пел у Русалки, за час заработал 17 евро и 35 центов», – радуется уличный музыкант Евгений Кабанов. Прохожие и не догадываются, что за открытым гитарным кофром стоит человек, который почти десять лет назад продал свой стартап за миллионы, а теперь занимает пост президента компании Bolt.
В недавнем раунде финансирования компания Starship Technologies привлекла 50 млн долларов для развития бизнеса и международного парка роботов в Эстонии, Европе и США. Раунд возглавил венчурный фонд Plural.
Возглавлявший до августа руководитель IoT-направления Bolt Яан Хендрик Муруметс на весенней конференции назвал десятки мелочей и трудностей, с которыми компании приходится сталкиваться в разных странах.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?