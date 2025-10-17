Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%292,78
  • OMX Riga0,43%912,35
  • OMX Tallinn−0,27%1 901,91
  • OMX Vilnius0,00%1 262,2
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−1,62%9 282,84
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • OMX Baltic0,01%292,78
  • OMX Riga0,43%912,35
  • OMX Tallinn−0,27%1 901,91
  • OMX Vilnius0,00%1 262,2
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−1,62%9 282,84
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • 17.10.25, 08:57

«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером

Эстонец, живший на Мальте, несколько лет назад заманил Bolt вести там бизнес, но это обернулось для компании бесконечными судебными тяжбами.
Компания, работавшая на Мальте под брендом Bolt и находящаяся в безнадёжном конфликте с Bolt, заявляет, что не сделала ничего предосудительного.
  • Компания, работавшая на Мальте под брендом Bolt и находящаяся в безнадёжном конфликте с Bolt, заявляет, что не сделала ничего предосудительного.
  • Foto: Liis Treimann
Бывший партнёр Bolt утверждает, что гордость Эстонии безжалостно проезжается по более слабым и заставляет всех плясать под свою дудку.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.10.25, 15:06
Bolt ищет новую штаб-квартиру
Bolt изучает рынок недвижимости и ищет новые офисные помещения или даже целый городок, где могли бы работать все сотрудники компании.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
«Пока пел у Русалки, за час заработал 17 евро и 35 центов», – радуется уличный музыкант Евгений Кабанов. Прохожие и не догадываются, что за открытым гитарным кофром стоит человек, который почти десять лет назад продал свой стартап за миллионы, а теперь занимает пост президента компании Bolt.
Новости
  • 16.10.25, 10:14
Starship привлекла 50 млн долларов для расширения деятельности
В недавнем раунде финансирования компания Starship Technologies привлекла 50 млн долларов для развития бизнеса и международного парка роботов в Эстонии, Европе и США. Раунд возглавил венчурный фонд Plural.
Новости
  • 06.10.25, 17:49
Опыт Bolt: развивая софт, надо учитывать противоречивые требования
Возглавлявший до августа руководитель IoT-направления Bolt Яан Хендрик Муруметс на весенней конференции назвал десятки мелочей и трудностей, с которыми компании приходится сталкиваться в разных странах.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.10.25, 06:00
Бизнес на улице в центре Нарвы практически вымер
2
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
3
Биржа
  • 16.10.25, 13:39
Новый владелец Premia сокращает 16 000 рабочих мест
4
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
5
Эпицентр
  • 16.10.25, 08:50
Политическая схватка вокруг Ласнамяэского бассейна: жесткие обвинения, подозрения в схеме и таинственные сообщения
6
Новости
  • 15.10.25, 16:18
Pipedrive проводит кадровые перестановки в руководстве

Последние новости

Новости
  • 17.10.25, 10:51
«Третья мировая война из-за Украины не начнется». Трамп намерен встретиться с Путиным
Биржа
  • 17.10.25, 09:52
Канцлер Германии: Европе нужна единая биржа
Новости
  • 17.10.25, 08:57
«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером
Новости
  • 17.10.25, 06:00
Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит
Биржа
  • 16.10.25, 18:50
Торговая война и намеки Пауэлла подтолкнули цену на золото к новым высотам
ТОП
  • 16.10.25, 18:29
ТОП строителей инфраструктуры: Rail Baltica – спасательный круг для отрасли, но не для всех
Новости
  • 16.10.25, 18:01
Сеть магазинов XS Mänguasjad открыла пункты обмена игрушек в Таллинне и Тарту
Новости
  • 16.10.25, 16:58
Россия ждет иностранцев, разделяющих «традиционные ценности»

Сейчас в фокусе

Закрытый мебельный магазин Gigant в Нарве и большая городская парковка перед ним.
Новости
  • 16.10.25, 06:00
Бизнес на улице в центре Нарвы практически вымер
Рядом с ледовым дворцом Тондираба в Ласнамяэ городские власти Таллинна планируют построить бассейн длиной 50 метров, соответствующий требованиям Международной федерации плавания. Два предыдущих тендера, по которым частный застройщик должен был возвести помимо бассейна также спа-комплекс, хостел и тренировочные залы, были отменены по разным причинам.
Эпицентр
  • 16.10.25, 08:50
Политическая схватка вокруг Ласнамяэского бассейна: жесткие обвинения, подозрения в схеме и таинственные сообщения
Marabu Airlines выполняет рейсы из Германии преимущественно на курорты Средиземноморья. На фото – самолет авиакомпании над автомагистралью в аэропорту Лейпцига.
Новости
  • 16.10.25, 14:38
Крупнейшая авиакомпания Эстонии о 40 млн евро убытков: растем как стартап
Концерн Nestlé, в состав которого после недавней сделки переходит эстонский бизнес по производству мороженого Premia, планирует массовые сокращения. На фото – сотрудники Nestlé, протестующие в мае этого года против решения руководства закрыть заводы в Германии.
Биржа
  • 16.10.25, 13:39
Новый владелец Premia сокращает 16 000 рабочих мест
Кадри Коплимяэ (справа) перед переходом в Alexela в течение последних десяти лет работала финансовым директором в компании по недвижимости Endover, а ранее занимала должность финансового директора в Trigon Agri.
Новости
  • 15.10.25, 17:21
Финдиректор Alexela покинула должность спустя два месяца работы
Инвестор Индрек Наур согласен, что девелоперы являются крупнейшими эмитентами облигаций на балтийской бирже, однако сохраняется фундаментальная проблема: земельный участок не приносит денежного потока.
Биржа
  • 16.10.25, 12:58
Эксперты не доверяют новым облигациям: высокие проценты, но скрытые риски
Так называемое партнёрство в области инфраструктуры искусственного интеллекта (AIP) ставит первоначальной целью вложить 30 миллиардов долларов собственных средств.
Биржа
  • 15.10.25, 19:17
BlackRock и Nvidia объединяют силы ради мегасделки на рынке дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025