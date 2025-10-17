Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит

Детальные планировки до сих пор утверждаются слишком долго, но смена власти пошла Таллинну на пользу, считает предприниматель Олег Осиновский, сын которого Евгений пока возглавляет таллиннскую мэрию.
«У нас настолько комфортный, ухоженный и красивый город (который я считаю одним из лучших в мире), что кто бы ни стал мэром, он не сможет значительно ухудшить или улучшить нашу столицу», – убежден Осиновский.
Он доволен тем, какую работу проделала новая коалиция, сменившая в прошлом году центристов, которые правили столицей на протяжении многих лет.
«Мне нравится, что пришли новые люди, и сразу начали делать изменения – например, закрыли Таллиннский департамент предпринимательства, наличие которого было полной глупостью. Мы в итоге вернулись к разумной структуре, которая была двадцать лет назад, пусть и поросла с тех пор всякими клещами, и это очень позитивное изменение. Важно, чтобы после выборов мы снова не откатились на уровень прошлого десятилетия», – рассуждает предприниматель.
Статья продолжается после рекламы
«И с уборкой снега справились хорошо. Только не надо капризничать, придираясь к мелочам: мол, в такой-то день убрали снег на два часа позже. Это попытка сделать из ничего трагедию. Город со своими обязанностями справился, и серьезных проблем нет», – добавил Осиновский.
По мнению бизнесмена, смена власти привносит новую энергию, ускоряет процессы и создает предпосылки для изменений.
«Если человек сидит на одном месте двадцать лет, как в некоторых авторитарных странах, то он не будет ничего менять. Во-первых, его все устраивает, во-вторых, он сам все это и создал, и в-третьих, любое изменение – это для него риск. Для того и нужна демократия, чтобы менять долго сидящих руководителей», – убежден владелец Skinest Grupp.
Однако одна серьезная проблема в столице, по его мнению, все же есть: детальные планировки до сих пор утверждаются слишком долго. Осиновский убежден, что эту проблему можно решить только на государственном уровне.
«Эстонская бюрократия достигла уровня Европы – то есть такого, где не двигается уже вообще ничего. У нас слишком много действующих законов и различного рода постановлений. Мы постоянно наслаиваем новые законы на предыдущие вместо того, чтобы старые отменить, а новые принять», – описывает суть проблемы предприниматель.
Не должно быть никаких обещаний «помочь бизнесу». Это совершенно не дело города.
«Нам нужна законодательная гильотина. Необходимо отменить одну, две, три (я не знаю, сколько их там всего) тысячи законов и начать все с чистого листа. Расчистить поле и после этого уже принимать новые законы. Мэрия здесь ничего не может сделать: эти законы принимаются на государственном уровне, и как правило они вызваны необходимостью соблюдать европейские директивы», – говорит Осиновский.
Не надо помогать бизнесу и обманывать избирателей
Осиновский также выступает против некоторых практик, к которым сегодня активно прибегают партии в своей предвыборной программе.
«Не должно быть никаких обещаний “помочь бизнесу”. Это совершенно не дело города. Задача мэрии – чистить снег, убирать улицы и создавать инфраструктуру. А “помощь бизнесу” – это даже звучит ужасно. Это когда за счет одних налогоплательщиков помогают другим, тем самым вмешиваясь в конкуренцию и создавая неравенство. Бизнес справится сам – ему нужно не мешать. А вот помогать не надо», – убежден Осиновский.
Статья продолжается после рекламы
«Я давно говорю о том, что такие организации, как KredEx или EAS (сейчас они объединены в одну организацию EIS – прим. ред.) оказывают разрушительное влияние на экономику Эстонии. Они поддерживают неэффективные предприятия, не давая им умереть. В итоге те компании, которые должны были исчезнуть, продолжают работу и мешают тем, кто работает эффективно. Когда государство вмешивается в бизнес, результат всегда получается хуже, чем было до вмешательства», – добавил он.
Другая практика, которая не нравится Осиновскому, – массовое выдвижение кандидатов, которые не собираются работать в горсобрании, но делают вид, что это не так.
«Не надо обманывать избирателей. Когда член парламента баллотируется и говорит, что хочет работать в горсобрании, это очень некрасиво. Это работает, но это нехорошо. Каждый должен заниматься своим делом и не вводить избирателей в заблуждение», – говорит владелец Skinest Grupp.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Йоозеп Вимм и Сандер Оло, выдвинувшиеся в Пыхья-Таллинне на местных выборах по списку соцдемов, подали на столичный конкурс народного бюджета свою идею. И победили.
Призрак триумфа Центристской партии на октябрьских выборах настолько пугающе «простер совиные крыла», что социал-демократ Раймонд Кальюлайд как бы в шутку призывает в Таллинне «болеть за EKRE». Но поскольку в каждой шутке есть только доля шутки, призыв Кальюлайда держать кулаки за национал-консерваторов, которых его родная партия, казалось бы, на дух не переносит, выглядит не столь уж и шуточным, пишет политический обозреватель Эльконд Либман.
Предприниматель Олег Осиновский занял в ТОПе самых богатых людей Эстонии 8-е место, оставшись самым обеспеченным русскоязычным бизнесменом страны. Äripäev оценил его личное состояние в 513 миллионов евро, что на 31% выше, чем годом ранее. Сам Осиновский оценивает прошлый год как непростой и не ожидает, что в ближайшем будущем внешнеэкономическая ситуация сколь-нибудь улучшится.
Электрификация железной дороги и строительство Rail Baltic – это политические проекты, которые всегда будут дотационными и убыточными, пишет предприниматель Олег Осиновский в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?