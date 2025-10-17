Назад 17.10.25, 06:00 Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит Детальные планировки до сих пор утверждаются слишком долго, но смена власти пошла Таллинну на пользу, считает предприниматель Олег Осиновский, сын которого Евгений пока возглавляет таллиннскую мэрию.

«У нас настолько комфортный, ухоженный и красивый город (который я считаю одним из лучших в мире), что кто бы ни стал мэром, он не сможет значительно ухудшить или улучшить нашу столицу», – убежден Осиновский.

Он доволен тем, какую работу проделала новая коалиция, сменившая в прошлом году центристов, которые правили столицей на протяжении многих лет.

«Мне нравится, что пришли новые люди, и сразу начали делать изменения – например, закрыли Таллиннский департамент предпринимательства, наличие которого было полной глупостью. Мы в итоге вернулись к разумной структуре, которая была двадцать лет назад, пусть и поросла с тех пор всякими клещами, и это очень позитивное изменение. Важно, чтобы после выборов мы снова не откатились на уровень прошлого десятилетия», – рассуждает предприниматель.

«Я давно говорю о том, что такие организации, как KredEx или EAS (сейчас они объединены в одну организацию EIS – прим. ред.) оказывают разрушительное влияние на экономику Эстонии. Они поддерживают неэффективные предприятия, не давая им умереть. В итоге те компании, которые должны были исчезнуть, продолжают работу и мешают тем, кто работает эффективно. Когда государство вмешивается в бизнес, результат всегда получается хуже, чем было до вмешательства», – добавил он.

Другая практика, которая не нравится Осиновскому, – массовое выдвижение кандидатов, которые не собираются работать в горсобрании, но делают вид, что это не так.

«Не надо обманывать избирателей. Когда член парламента баллотируется и говорит, что хочет работать в горсобрании, это очень некрасиво. Это работает, но это нехорошо. Каждый должен заниматься своим делом и не вводить избирателей в заблуждение», – говорит владелец Skinest Grupp.