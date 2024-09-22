Марек Юргенсон покинул Центристскую партию

По данным Коммерческого регистра, депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон, состоявший в партии с 2003 года, покинул ряды центристов 21 сентября, пишет rus.err.ee
.
- Марек Юргенсон Foto: Neeme Korv
Марек Юргенсон сказал, что причины его ухода из Центристской партии глубоко личные, а не политические, а именно конфликт с другим центристом – по словам Юргенсона, депутат горсобрания и бывший руководитель Таллиннской стоматологической клиники Максим Волков распространяет о нем клевету и ложные обвинения.
Сам Волков заявил Delfi, что доводы Юргенсона смехотворны и что причину выхода из партии он выдумал: «Марек просто сам решил выйти из партии. Сейчас он придумал что-то вроде оправдания, чтобы привлечь внимание, но это не причина».
Конфликт между депутатами начался весной, когда городской внутренний аудит указал на авторитарный стиль руководства Максима Волкова, тогдашнего директора Таллиннской стоматологической клиники, и на заключение контрактов с людьми, связанными с ним. Марек Юргенсон в то время был председателем совета этой клиники.
Юргенсон заявил, что ему поступали предложения от разных политических сил, но в данный момент он не хочет переходить в какую-либо другую партию.
Похожие статьи
Максим Волков сообщил, что сегодня его последний рабочий день на посту члена правления SA Tallinna Hambakliinik. Центрист убежден, что это политическое решение.
обновлено
Яак Мадисон, вышедший в июне из Эстонской консервативной народной партии (EKRE), вступил в ряды Центристской партии, следует из данных Коммерческого регистра.
Экс-председатель Центристской партии Юри Ратас 29 января объявил на пресс-конференции, что покинул Центристскую партию. Эту информацию подтверждают и данные Коммерческого регистра. Ратас объявил о переходе в партию «Отечество» (Isamaa).
В новом правительстве министром инфраструктуры станет вступивший в Социал-демократическую партию Владимир Свет, пишет
ERR.
Сейчас в фокусе