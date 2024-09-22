Назад 22.09.24, 15:18 Марек Юргенсон покинул Центристскую партию По данным Коммерческого регистра, депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон, состоявший в партии с 2003 года, покинул ряды центристов 21 сентября, пишет rus.err.ee

Марек Юргенсон Foto: Neeme Korv

Марек Юргенсон сказал, что причины его ухода из Центристской партии глубоко личные, а не политические, а именно конфликт с другим центристом – по словам Юргенсона, депутат горсобрания и бывший руководитель Таллиннской стоматологической клиники Максим Волков распространяет о нем клевету и ложные обвинения.

Сам Волков заявил Delfi, что доводы Юргенсона смехотворны и что причину выхода из партии он выдумал: «Марек просто сам решил выйти из партии. Сейчас он придумал что-то вроде оправдания, чтобы привлечь внимание, но это не причина».

Конфликт между депутатами начался весной, когда городской внутренний аудит указал на авторитарный стиль руководства Максима Волкова, тогдашнего директора Таллиннской стоматологической клиники, и на заключение контрактов с людьми, связанными с ним. Марек Юргенсон в то время был председателем совета этой клиники.

Юргенсон заявил, что ему поступали предложения от разных политических сил, но в данный момент он не хочет переходить в какую-либо другую партию.

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