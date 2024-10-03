В Петербурге взят под стражу владелец таллиннской клиники Clinik Dentalis

Крупный коррупционный скандал, разгорающийся в Санкт-Петербурге, затронул гражданина Эстонии и владельца стоматологической клиники в Таллинне. Никита Чоха взят под стражу по подозрению в мошенничестве и растрате денег Городской больницы №20.
- Гражданин Эстонии и владелец стоматологической клиники взят под стражу в России. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
На этой неделе в российском Петербурге прошел целый ряд задержаний сотрудников и других лиц, связанных с Городской больницей №20, пишет местное издание «Фонтанка»: «Среди арестованных работников петербургской больницы – граждане Эстонии, Израиля, обладатели рабочих виз в ОАЭ и греческого ВНЖ». Арестованных подозревают в организации схемы с «мертвыми душами» – следствие полагает, что сотрудники больницы сговорились и фиктивно наняли сотрудников, перечислили им не менее 344 млн рублей в качестве зарплаты, а затем похитили эти деньги.
Экономическая полиция 1 октября провела около 50 обысков по делу в домах и квартирах фигурантов в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. В результате в кабинетах следствия на Лиговском проспекте, 145 оказалось около 35 человек. 9 из них задержаны – восемь взяты под стражу, одна – отправлена под домашний арест.
Один из находящихся сейчас в СИЗО – гражданин Эстонии. Это Никита Чоха. У него двойное гражданство, в том числе российское. Он также имеет рабочую визу в ОАЭ. Чоха просил домашний арест, сообщает
Объединенная пресс-служба судов Петербурга, но был взят под стражу. Среди задержанных значится и Наталия Чоха, заместитель главврача по экономике, какие у нее родственные связи с Никитой и есть ли тоже эстонское гражданство, суд не уточнил.
- Никита Чоха, фото Объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Человек с таким же именем и фамилией владеет стоматологической клиникой Clinik Dentalis в Таллинне. А страница Никиты Чоха в ВКонтакте позволяет утверждать, что это один и тот же человек – фотографии в ВК
похожи на портреты из зала суда, а дата рождения владельца страницы совпадает с датой рождения эстонского предпринимателя.
- Скриншот страницы Никиты Чоха в ВК, фото 2017 года.
В Эстонии, судя по всему, его бизнес был вполне успешен. Clinik Dentalis попала
в ТОП Газелей Äripäev, на 1497 место.
- Скриншот страницы Никиты Чоха в ВК. Фото 2018 года под постом: “На прошедшем этапе поиграл с ребятами-земляками из #tallinnthunder Первые игры у нас не заходили. Но под конец мы проснулись и в итоге 3-е место. Такие вот дела. Спасибо ребятам за отличный игровой день. #бегаю #стреляю #непопадаю #гулигули”
Clinik Dentalis OÜ была основана 7 лет назад. Руководит компанией Валентина Чоха, а 100% владелец – Никита Чоха. В 2023 году Clinik Dentalis получила прибыль в размере 31 721 евро при выручке от продаж 146 896 евро.
- Наталия Чоха, фото Объединенной пресс-службы судов Петербурга.
В Clinik Dentalis по телефону ДВ ответили, что владельца Никиты Чоха, равно как и управляющей Валентины Чоха нет сейчас в Таллинне, что информацией об аресте они не располагают и продолжают работать в обычном режиме.
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