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  • 09.10.24, 09:37

Грузооборот Таллиннского порта вырос в третьем квартале

В третьем квартале Таллиннский порт увеличил объемы операций, несмотря на значительное сокращение дней аренды ледокола – одной из важных статей дохода.
Генеральный директор Tallinna Sadam Валдо Калм сообщил, что сокращение числа дней аренды ледокола связано с необходимостью его ремонта.
  • Генеральный директор Tallinna Sadam Валдо Калм сообщил, что сокращение числа дней аренды ледокола связано с необходимостью его ремонта. Foto: Liis Treimann
Через порты прошло 3,1 миллиона тонн грузов и 2,7 миллиона пассажиров, что на 7,2% больше по грузам и на 4,3% по пассажирскому трафику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество судозаходов выросло на 5,9%, достигнув 1922 заходов. На маршруте между материковой Эстонией и крупными островами число пассажиров увеличилось на 1,4%, а количество транспортных средств – на 3,0%.

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