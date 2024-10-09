Грузооборот Таллиннского порта вырос в третьем квартале

Генеральный директор Tallinna Sadam Валдо Калм сообщил, что сокращение числа дней аренды ледокола связано с необходимостью его ремонта. Foto: Liis Treimann
Через порты прошло 3,1 миллиона тонн грузов и 2,7 миллиона пассажиров, что на 7,2% больше по грузам и на 4,3% по пассажирскому трафику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество судозаходов выросло на 5,9%, достигнув 1922 заходов. На маршруте между материковой Эстонией и крупными островами число пассажиров увеличилось на 1,4%, а количество транспортных средств – на 3,0%.