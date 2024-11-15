Назад 15.11.24, 13:49 Apple обвиняют в сотрудничестве с властями РФ: компания скрыла подкасты BBC и «Эха Москвы» Из приложения «Подкасты» для российских пользователей исчезли новостное шоу Русской службы BBC, а также контент «Эха Москвы» и издания The Insider, пишет « Медиазона ».

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

Американская технологическая корпорация Apple скрыла в приложении «Подкасты» для пользователей в России новостное шоу «Что это было?» Русской службы BBC, а также подкасты радио «Эхо Москвы» и издания The Insider. Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, «Медиазона». Когда именно данный контент был скрыт, неизвестно.

Российским пользователям доступны только скрытые подкасты, прослушанные и скачанные ранее, а у новых пользователей нет возможности найти их в поиске, пишет издание. Последний доступный эпизод вышел 8 ноября.

При этом в доступе для российских пользователей остаются другие пять подкастов Русской службы BBC, сообщается далее. Вне РФ все скрытые подкасты тоже доступны.

Apple обвиняют в сотрудничестве с властями РФ

Компания Apple ушла с российского рынка после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вместе с тем в последнее время появлялись предположения о ее возможном сотрудничестве с Роскомнадзором. В частности, в июле из российского App Store исчез 25 VPN-приложений, в сентябре – еще 98.

Apple также удаляла приложения заблокированных в России иностранных СМИ. Требования российских властей компания неоднократно выполняла и в прошлом.