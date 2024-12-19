Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%272,81
  • OMX Riga0,12%865,68
  • OMX Tallinn−0,4%1 734,57
  • OMX Vilnius0,03%1 064,71
  • S&P 500−2,95%5 872,16
  • DOW 30−2,58%42 326,87
  • Nasdaq −3,56%19 392,69
  • FTSE 100−1,2%8 100,37
  • Nikkei 225−0,69%38 813,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%107,51
  • OMX Baltic−0,36%272,81
  • OMX Riga0,12%865,68
  • OMX Tallinn−0,4%1 734,57
  • OMX Vilnius0,03%1 064,71
  • S&P 500−2,95%5 872,16
  • DOW 30−2,58%42 326,87
  • Nasdaq −3,56%19 392,69
  • FTSE 100−1,2%8 100,37
  • Nikkei 225−0,69%38 813,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%107,51
  • 19.12.24, 11:26

Многолетний руководитель Кассы по безработице уходит с должности

Меэлис Паавел, который возглавлял Кассу по безработице в течение 23 лет, более не намерен претендовать на должность руководителя.
Меэлис Паавел в 2016 году.
  • Меэлис Паавел в 2016 году. Foto: Raul Mee
В апреле завершится пятый срок Паавела.

Похожие статьи

Новости
  • 21.10.24, 13:05
Касса по безработице сокращает более 70 рабочих мест по всей Эстонии
Касса по безработице сокращает 74 рабочих места, пишет Ärileht.
Подсказка
  • 01.10.24, 08:01
Появилось пособие на ускорение бюрократии
Ежегодная неделя предпринимательства 30 сентября началась в Ида-Вирумаа с семинара о пособиях для бизнеса. Свои меры поддержки представили EAS и KredEx, Центр инвестиций в окружающую среду, город Нарва и Касса по безработице. Среди новых мер поддержки – пособие на «пилотирование экономики реального времени».
Новости
  • 17.08.24, 12:12
Число потерявших работу в июле — наименьшее с начала года
Касса по безработице в июле получила шесть уведомлений о планируемых коллективных сокращениях, работу потеряют 64 человека.
Новости
  • 05.08.24, 12:20
Безработица выросла, но есть положительные сигналы
В июле зарегистрированная безработица немного выросла, при этом сохраняется тенденция, когда колебания безработицы повторяют рисунок прошлого года.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 16.12.24, 12:22
Золотой парашют по-кайтселийтовски: три дня в должности, увольнение и выплата 10 зарплат
2
Новости
  • 18.12.24, 13:57
Руководитель EIS с зарплатой в 9500 евро отозвана с должности спустя год: «Жаль»
3
Биржа
  • 18.12.24, 06:00
Екатерина Тинт: биткоин принес самую большую прибыль, но любимые инвестиции в другом секторе
4
Новости
  • 17.12.24, 15:38
Переломный момент на рынке недвижимости: кто выйдет победителем?
5
Новости
  • 18.12.24, 13:38
Прогноз от ритейла: еще больше налоговых должников, банкротств и поглощений
Юри Росс: мы живем в капиталистическом обществе – кто не справляется, должен сменить профессию
6
Новости
  • 16.12.24, 14:58
Налоговое преимущество исчезнет: государство получит инструмент для борьбы с «черными» зарплатами

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 19.12.24, 14:23
Инвестор Тоомас: в новом году одну из моих акций ждет рекорд
Эпицентр
  • 19.12.24, 14:06
«Да, я действительно поднимался на борт». У Эстонии важная роль в борьбе с российским теневым флотом
Новости
  • 19.12.24, 12:54
Крупнейшая сделка в секторе сельского хозяйства: компания Хелениуса приобрела крупного производителя молока
Новости
  • 19.12.24, 11:26
Многолетний руководитель Кассы по безработице уходит с должности
Новости
  • 19.12.24, 10:55
Компании бывшего крупного бизнесмена банкротятся одна за другой
Подсказка
  • 19.12.24, 09:51
Euribor падает, а платежи по кредиту – нет? Эксперт объясняет, почему
Биржа
  • 19.12.24, 08:49
Рынки упали, доллар вырос после решение ФРС
Nasdaq -3,6%
Эпицентр
  • 19.12.24, 06:00
Проклятый старый дом: кто владеет заброшенными зданиями Старого Таллинна?

Сейчас в фокусе

Кати Кусмин.
Новости
  • 18.12.24, 13:57
Руководитель EIS с зарплатой в 9500 евро отозвана с должности спустя год: «Жаль»
Екатерина Тинт
Биржа
  • 18.12.24, 06:00
Екатерина Тинт: биткоин принес самую большую прибыль, но любимые инвестиции в другом секторе
Юри Росс, владелец Büroomaailm, говорит, что сейчас нет бизнеса, у которого нет проблем. На фото Росс участвует в турнире по гольфу в рамках Пярнуской конференции по управлению, организованной Äripäev.
Новости
  • 18.12.24, 13:38
Прогноз от ритейла: еще больше налоговых должников, банкротств и поглощений
Юри Росс: мы живем в капиталистическом обществе – кто не справляется, должен сменить профессию
«Некоторые биржевые трейдеры могут достичь этого предела в первую неделю января», – предупредила инвестор Кристи Сааре о влиянии нового закона.
Биржа
  • 18.12.24, 16:13
«Люди ничего об этом не знают!»: инвестирующих через компании ждет новое обязательство
По мнению инвестора Льва Долгачева, рынок, похоже, стоит на пороге серьезной коррекции. «Это может быть даже вопросом нескольких недель».
Биржа
  • 18.12.24, 10:50
Инвестор Долгачев опасается обвала, поэтому закрыл всю позицию по Nasdaq 100
Поторопитесь: поводов для нового строительства становится все больше, но и покупатели уже в пути.
Новости
  • 17.12.24, 15:38
Переломный момент на рынке недвижимости: кто выйдет победителем?
Производитель бетонных элементов TMB сменил название и нацелен на шведский рынок.
Новости
  • 18.12.24, 12:29
Работающая в Тарту литовская компания нанимает сотрудников и нацелена на рост в Швеции
«На эстонском рынке цены неустойчивы»
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии
  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 08:00
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024