Многолетний руководитель Кассы по безработице уходит с должности

Ежегодная неделя предпринимательства 30 сентября началась в Ида-Вирумаа с семинара о пособиях для бизнеса. Свои меры поддержки представили EAS и KredEx, Центр инвестиций в окружающую среду, город Нарва и Касса по безработице. Среди новых мер поддержки – пособие на «пилотирование экономики реального времени».
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.