Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты

Повышение минимальной заработной платы принесет около 17 миллионов евро дополнительных налоговых поступлений. Foto: Shutterstock
Таким образом минимальная заработная плата с 1 января увеличится на 8%, или на 66 евро, передает rus.err.ee.
По данным Налогово-таможенного департамента, в среднем в Эстонии в течение девяти месяцев в текущем году минимальную заработную плату (820 евро в 2024 году – прим. ред.) получали 16 600 человек, работающих полный рабочий день, что составляет 3,5% от общего числа работающих с полной занятостью.
Кроме того, в среднем 18 800 работников с полной занятостью зарабатывали от 821 до 902 евро в месяц, что составляет 3,9% всех работников с полной занятостью.
По оценкам Министерства финансов, повышение минимальной заработной платы на 66 евро принесет около 17 миллионов евро дополнительных налоговых поступлений в государственный бюджет в 2025 году.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.