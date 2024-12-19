Назад 19.12.24, 15:32 Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты На заседании в четверг, 19 декабря, правительство ЭР утвердило ежемесячную минимальную заработную плату в 2025 году в размере 886 евро и минимальную почасовую оплату в размере 5,31 евро.

Повышение минимальной заработной платы принесет около 17 миллионов евро дополнительных налоговых поступлений. Foto: Shutterstock

Таким образом минимальная заработная плата с 1 января увеличится на 8%, или на 66 евро, передает rus.err.ee.

По данным Налогово-таможенного департамента, в среднем в Эстонии в течение девяти месяцев в текущем году минимальную заработную плату (820 евро в 2024 году – прим. ред.) получали 16 600 человек, работающих полный рабочий день, что составляет 3,5% от общего числа работающих с полной занятостью.

Кроме того, в среднем 18 800 работников с полной занятостью зарабатывали от 821 до 902 евро в месяц, что составляет 3,9% всех работников с полной занятостью.

По оценкам Министерства финансов, повышение минимальной заработной платы на 66 евро принесет около 17 миллионов евро дополнительных налоговых поступлений в государственный бюджет в 2025 году.