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  • 21.12.24, 13:40

Объединение Honda и Nissan встряхнет мировую автомобильную индустрию

Переговоры об объединении японских автопроизводителей подчеркивают положение Японии как ведущей страны в этом секторе. Объединение Honda и Nissan создаст третий по величине автоконцерн в мире, уступающий только Volkswagen и Toyota.
Honda и Nissan ведут переговоры об объединении, учитывая растущую конкуренцию со стороны китайских электромобилей.
  • Honda и Nissan ведут переговоры об объединении, учитывая растущую конкуренцию со стороны китайских электромобилей. Foto: Reuters/Scanpix
Японские автопроизводители Honda и Nissan ведут переговоры об объединении, что позволит создать третий по величине автоконцерн в мире. Это объединение поможет им конкурировать с китайскими производителями электромобилей и американской Tesla, сообщает Kauppalehti.

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