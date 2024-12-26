После 28 декабря с прилавков исчезнут старые смартфоны и планшеты

Как пишет портал EUnews
, инициатива направлена на сокращение экологического ущерба, связанного с производством зарядных устройств, и способствует их многоразовому использованию. По данным Европейской комиссии, в Европе ежегодно выбрасывается 11 000 тонн электронных отходов, связанных с неиспользуемыми и выброшенными зарядными устройствами. Под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы.
Фактически, это означает, что старые устройства, использоовавшие иной чем USB Type-C порт для зарядки, исчезнут с прилавков.
Для ноутбуков аналогичное требование вступит в силу 26 апреля 2026 года.
Эта мера является частью стратегии Европейского Союза в области «цифровизации и экологии», направленной на сокращение экологического следа от использования электроники и развитие принципов устойчивой экономики.