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  • 26.12.24, 13:02

После 28 декабря с прилавков исчезнут старые смартфоны и планшеты

с 28 декабря 2024 года все небольшие и средние электронные устройства, продаваемые на территории Европейского Союза, должны быть оснащены портом USB Type-C для зарядки. Это означает, что старые модели с другими разъемами для зарядки скоро исчезнут с прилавков.
Кроме смартфонов и планшетов под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы
  • Кроме смартфонов и планшетов под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы Foto: Scanpix
Как пишет портал EUnews, инициатива направлена на сокращение экологического ущерба, связанного с производством зарядных устройств, и способствует их многоразовому использованию. По данным Европейской комиссии, в Европе ежегодно выбрасывается 11 000 тонн электронных отходов, связанных с неиспользуемыми и выброшенными зарядными устройствами. Под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы.
Фактически, это означает, что старые устройства, использоовавшие иной чем USB Type-C порт для зарядки, исчезнут с прилавков.
Для ноутбуков аналогичное требование вступит в силу 26 апреля 2026 года.
Эта мера является частью стратегии Европейского Союза в области «цифровизации и экологии», направленной на сокращение экологического следа от использования электроники и развитие принципов устойчивой экономики.

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