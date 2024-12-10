Назад 12.12.24, 06:00 Почему растут цены Ситуацию, при которой наблюдается рост цен на товары в магазинах, принято называть инфляцией. Однако это следствие разного рода процессов, но не причина роста цен. Причины же, которые могут привести к инфляции, имеют разнообразную природу.

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Закон спроса и предложения гласит, что чем больше спрос, тем выше будет цена на данный товар. При этом увеличение предложения товара приведет к снижению его цены. И наоборот. В итоге цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом.

Из этого следует вывод, что любые изменения в спросе или предложении будут влиять и на движение цены.

Пандемия – классический пример

Хорошим примером служит ситуация 2020 года, когда повсеместно были введены различного рода ограничения, люди не могли свободно передвигаться, что в итоге привело к обвалу спроса на определенные услуги и товары. Во многих странах это на некоторое время даже привело к дефляции. Из-за снижения спроса продавцам приходилось снижать стоимость товара, чтобы как-то активизировать продажи.

Но в том же году центральные банки, также с целью поддержать спрос и экономику в целом, снизили ставку и начали активно выкупать государственный госдолг, что позволило правительствам через различные дотации, льготные кредиты и даже прямые выплаты гражданам насытить экономику ликвидностью. Вскоре появились вакцины, и ограничения были сняты, и все эти деньги хлынули на рынок – спрос взлетел на все.

Все бы ничего, но в отличие от потребителей, производство товаров, – в первую очередь в силу проблем с цепочками поставок, которые так быстро не перестроились, – восстанавливалось дольше. И вышло так, что с одной стороны мы получили огромный спрос, а с другой – отсутствие достаточного предложения. А как мы уже знаем из закона спроса и предложения, это ведет к росту цен, из-за чего инфляция достигла рекордных за последние десятилетия уровней.

Увеличение стоимости сырья и сопутствующих расходов

Когда производство какого-то товара увеличивается, то, разумеется, это сказывается и на его цене реализации. А причины для изменения объемов производства могут быть весьма разными: от погодных условий до политических решений.

Например, сейчас на мировых рынках цена фьючерсов на кофе с начала года выросла почти на 80% и достигла рекордного уровня за последние 47 лет. Всему виной засуха в южной Америке, и в частности Бразилии, важного поставщика кофейных зерен, из-за чего усилились опасения, что урожай не оправдает ожиданий. То есть, вспоминая закон спроса и предложения, предложение снизится, что повлечет за собой рост цен. А так как рынок действует на опережение, то цена на поставку кофе в будущем уже выросла, и, вероятно, вскоре этот рост достигнет и наших прилавков.

Но если кофе имеет все-таки ограниченное применение, то, например, энергоносители являются прямой или косвенной статьей расходов при производстве огромного списка товаров и услуг. Поэтому рост цены на нефть или газ могут в том числе подогревать и инфляцию. Поэтому статистика по инфляции разделена на два показателя: общая и базовая. В первом случае речь идет об общем изменении цен на все товары, во втором – из расчетов исключены товары, цены на которые подвержены сезонным и иным колебаниям, такие как продукты питания и энергоносители.

Европейцы хорошо помнят 2022 год, когда после начала войны в Украине из-за введения повсеместных санкций с обеих сторон цены на энергоносители взлетели вверх, что лишь усугубило инфляцию, которая и без того уже росла из-за последствий пандемии. В частности, из-за большей зависимости от энергоресурсов и их импорта инфляция в Европейском Союзе достигла более высоких пиковых значений, чем в ряде других стран, которые имеют меньшую энергозависимость, например, США, Канада, Австралия.

Также намеренное ограничение добычи нефти или газа может приводить к изменению цены на энергоресурсы, что, в свою очередь, будет оказывать влияние и на широкий ассортимент товаров и услуг. В частности организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в зависимости от конъюнктуры рынка периодически сокращает или увеличивает добычу нефти с целью влияния на ее цену.

Курс валют

Учитывая, что товары и услуги, которые мы потребляем, могут быть произведены в любом уголке мира, разница валютных курсов также может влиять на цену, по которой мы приобретаем товар.

Но это в первую очередь актуально в случае коммодитис, в частности энергоносителей, которые деноминированы в долларах.

Например, цены на эстонских заправках зависят не только от мировых цен на нефть, но и в некоторой степени от цены евро к доллару. Так как нефть на рынке деноминирована в американской валюте, то в случае падения или роста евро по отношению к доллару финальная цена для европейского покупателя будет зависеть в том числе и от разницы валют.

За этот год евро по отношению к доллару снизился примерно на 3,5%. Аналитики не исключают, что в новом году европейская валюта может достигнуть паритета с долларом США. Если евро продолжит слабеть, то это будет означать, что стоимость коммодитис и определенного импорта для европейского покупателя будет выше, что в итоге может отразиться и на ценах местных товаров. С другой стороны, эстонские экспортеры, которые продают свой товар, например, в США, выиграют от слабого евро, так как за океаном их товар для владельцев долларов будет дешевле, а значит и спрос на них будет выше.

Политики и потребители

Несмотря на законы экономики, экологическую и эпидемиологическую обстановку, изменение цен в значительной степени также может зависеть от политических решений и поведения потребителей. Но как правило это имеет прямую взаимосвязь с законом спроса и предложения.

Например, введение санкций с большой долей вероятности повлечет за собой снижение предложения, а значит к росту цен на товары, так или иначе связанные с ограничениями. С другой стороны, заключение нового торгового соглашения наоборот может снизить издержки и привести к увеличению предложения, что позитивно отразится и на ценах.

Учитывая масштабы глобальной торговли, она может становиться «оружием» в руках политиков. Например, торговые войны и повышение тарифов на зарубежные товары, что обещает Дональд Трамп, уже пугают рынки, так как в случае реализации данных обещаний может измениться цена на товары, их качество и доступность.

То есть, любое ограничение, будь то прямой запрет на торговлю или введение каких-то дополнительных условий, сказывается на предложении, что, следуя закону спроса и предложения, ведет к изменению цены.

Однако в этой формуле меняться может и спрос, который по отношению к большинству товаров сохраняет эластичность. Спрос может меняться как из-за изменений вкусов, привычек, предпочтений, так и из-за ожиданий, доступности и т.д.

Например, в ожидании повышения налогов или инфляции потребители более склонны закупать товары заблаговременно.

К примеру, сейчас на автомобильном рынке мы наблюдаем рост активности, так как со следующего года будут введен автомобильный налог. Но так как это особенность касается лишь нашего маленького рынка, то предложение вполне справляется с удовлетворением возросшего спроса на новые автомобили, и цена благодаря этому не изменилась.

С другой стороны, когда спрос на стройматериалы в период пандемии сильно вырос повсеместно, а цепочки поставок не справлялись, из-за чего глобальный спрос оставался неудовлетворенным, то цена на этот товар быстро пошла вверх, в том числе и в Эстонии. И далее это изменение пошло по цепочке, влияя, например, на цены недвижимости.

Разумеется, всегда есть исключения, что касается самих товаров. Например, на некоторые товары может быть неэластичный спрос, когда величина цены не оказывает значительного влияния на спрос и предложение. Например, ряд лекарств, от которых сложно или невозможно отказаться, но использование которых ограничено определенной группой потребителей.

Также бывают эксклюзивные товары, цена которых не влияет на спрос. В то же время для удержания или усиления «эксклюзивности» продавец может намеренно создавать дефицит такого товара. Например, дорогие брендовые вещи.

Также на цену косвенное влияние может оказывать процентная ставка и ситуация на рынке труда, так как это отражается как на производителях товаров, так и на потребителях и их спросе.

Если резюмировать, то цена на товары и услуги может меняться по абсолютно разнообразным, прогнозируемым и неожиданным причинам. И нередко это происходит из-за набора факторов. Поэтому прогнозировать и угадывать движение цен – затея сложная и часто проигрышная.