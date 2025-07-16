Назад 16.07.25, 15:01 Минклимата представило новую стратегию энергетического развития Эстонии В среду Министерство климата направило на межведомственное согласование новую – уже четвертую – версию плана развития энергосектора Эстонии до 2035 года (ENMAK 2035), передает rus.err.ee.

Государство отказалось от цели полного перехода на возобновляемую электроэнергию к 2030 году.

Foto: Andras Kralla

Согласно плану, основными приоритетами энергетической политики Эстонии на ближайшие 10 лет станут обеспечение энергетической безопасности, доступность цен и снижение воздействия на окружающую среду.

Если ранее ставилась цель уже к 2030 году покрыть все годовое потребление страны за счет «зеленой» электроэнергии, то теперь в приоритет выходит достижение 80-процентной доли чистой энергии к 2035 году, включая возможную долю ядерной генерации.

Создание новых электростанций, работающих на природном и биогазе, должно позволить постепенно закрыть старейшие сланцевые блоки и тем самым снизить экологическое воздействие, отмечается в документе.

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Подчеркивается и постепенный отказ от государственной поддержки – в будущем инвестиции в энергетику будут осуществляться исключительно на рыночных условиях.