Назад 07.01.25, 07:00 Холодное сердце Таллинна: как «Франц Крулль» морозил Европу и согревал Россию Имя знаменитого когда-то немецко-российского дельца Франца Крулля в XXI веке снова на слуху в Таллинне: все благодаря новой застройке на месте одноименного предприятия, проект которой продвигает уже современный воротила бизнеса — Таавет Хинрикус. Но кем был сам Крулль и чем прославился основанный им завод на окраине Каламая? Спирт, холодильники, большая политика и торт из денег — в новом историческом тексте ДВ.

Франц Крулль-старший и продукция основанного им завода Foto: muis.ee, Koko arhitektid

«Наконец-то! Из глухой Швейцарии я перебрался в блистательный Петербург!» — так писал в середине XIX века кожевенник Эдуард Петер Фацер, отец основателя знаменитой финской кондитерской династии Карла Фацера. Сегодня поверить в это трудно, но двести лет назад Россия казалась некоторым западно-европейским бизнесменам не просто перспективным рынком, но и привлекательным местом для жизни. Впрочем, были и другие мнения. «Лучше быть кондуктором трамвая в Цюрихе, чем миллионером в России», — говаривал Александр Бари, один из создателей нефтяной индустрии царских времен, имея в виду коррупцию властей и незащищенность капитала.

Среди тех, кто поверил в возможность озолотиться в Российской Империи был молодой немецкий инженер Франц Крулль. В 1864 году он отправился в Новгородскую губернию в качестве представителя одного из германских заводов, но уже год спустя из наемного работника он превратился в предпринимателя. В 1865 Крулль арендовал в Нарве первую собственную мастерскую — деревянный дом с пятью комнатами, двумя кухнями и тремя погребами, садом и несколькими подсобными постройками.

Торт из денег

Начинающий предприниматель сделал ставку на изготовление оборудования для сахарных, винокуренных, пивоваренных, кофейных и других заводов, а также фармацевтических лабораторий.

Особенно выгодной была работа на винокуренную промышленность — во второй половине XIX века сотни эстонских мыз переключились с классического фермерства на переработку растительного сырья в спирт, который можно было по фиксированным ценам продавать государственной винной монополии. В самой России появилась даже теория заговора — якобы балтийские бароны помогают царю и министрам спаивать простой люд. Так или иначе, Крулль был счастлив обеспечить дворянские имения всем необходимым для развития новой отрасли. Кроме самой Эстонии, заводик продавал оборудование в Олонецкую (Карелия), Псковскую, Новгородскую губернии, ну и, конечно, в Петербург. Уже вскоре Франц выкупил нарвскую мастерскую, а в 1870 году его аппараты для перегонки спирта были признаны лучшими в империи.

Еще пять лет спустя стало ясно, что домик в Нарве уже не позволяет предприятию наращивать оборот. Крулль перебазировал бизнес в Ревель, на теперешнее Палдиское шоссе — именно там был запущен первый таллиннский завод «Франц Крулль».

Франц Крулль перебазировал в 1886 году бизнес в Ревель, на теперешнее Палдиское шоссе — именно там был запущен первый таллиннский завод «Франц Крулль». Так cтарое фабричное здание завода Франца Крулля выглядело в 1970--е годы. Foto: muis.ee

«Высокочтимым дворянам и уважаемой публике Ревеля и его окрестностей рекомендую мой магазин медных изделий, основанный в собственном доме в Домском форштадте. Магазин специализируется на изготовлении различных аппаратов для винокурен, пивоварен, дистилляционных установок, лабораторий и тому подобных учреждений, — обращался к таллиннцам Крулль (конечно же, на немецком языке) через газеты 28 января 1876 года. — Кроме того, здесь имеются в наличии мелкие изделия и различные предметы домашнего обихода из меди и латуни, а также оперативно и качественно выполняются ремонты. Одновременно рекомендую мой склад локомобилей (передвижных паровых машин), молотилок лучшей конструкции, которые были отмечены первыми призами среди многочисленных конкурентов».

6 января 1896 года под стук пивных кружек и звон серебряных чаш с шампанским прямо на заводе рабочие, инженеры и почетные гости в торжественной обстановке провожали на покой основателя завода Франца Крулля. К тому времени на предприятии уже трудились больше 150 человек, оно включало машиностроительный завод, механическую мастерскую, металло- и чугунолитейный цех и котельную.

«Особенно он отличился в спиртовой промышленности, став первым, кто внедрил непрерывные перегонные аппараты в России. Большинство аппаратов, установленных в Эстляндии, были изготовлены на его предприятии, и практически нет губернии в России, куда он не поставлял бы аппараты, — свидетельствовала о заслугах старшего Крулля газета Revalsche Zeitung. — Поставки фирмы Крулля с 1885 года расширились, охватывая даже такие отдалённые места, как Пермская и Уфимская губернии, поступали заказы и из Владивостока».

Теперь управление заводом переходило к сыновьям Крулля - Францу-младшему и Герхарду. В качестве пожелания удачи рабочие преподнесли молодым хозяевам торт в форме мешка денег. Старший Крулль после этого действительно ушел на покой, передав всю власть детям. Основатель завода скончался в 1901 году.

На пике успеха

В 1898 году уже Франц Крулль-младший снова перенес завод на новое место. На улице Копли промышленник взял в аренду 10 гектаров земли, специально под новое машиностроительное предприятие. А чтобы привлечь инвестиции для масштабного расширения, семейную фирму акционировали. С 10 декабря 1899 года заводом управляло АО “Франц Крулль” с акционерным капиталом 400 000 рублей (порядка 8 млн евро в сегодняшнем номинале, но уровень цен был существенно ниже современного). Было выпущено 1600 акций по 250 рублей. Кроме самих братьев Крулль, крупнейшим новым акционером и соучредителем общества стал банкир, инвестор и судовладелец Эдгар Хёппенер.

Главные ворота машиностроительного завода Франца Крулля в Каламая на улице Копли, Таллинн, Эстония. 1905 год. Foto: ra.ee/fotis

Хёппенер был предпринимателем в третьем поколении, главой фирмы Eduard Hoeppener & Co и мастером своевременных поглощений. Например, в 1905 году, когда на фоне проигранной Русско-Японской войны и беспорядков российские акции рухнули в цене, а фирмы разорялись одна за другой, он сумел не только найти возможность выплатить дивиденды вкладчикам собственных предприятий, но и нашел капитал, чтобы скупить по дешевке несколько петербургских пароходных компаний. Кроме того Хёппенер был соучредителем и директором Общества взаимного кредита и вице-президентом Ревельского комитета фондовой биржи.

«Машины для добывания холода и искусственного льда» на несколько лет стали визитной карточкой завода. Foto: muis.ee

Благодаря его партнерству с Круллями предприятие в Копли процветало: к 1905 году завод первым в России стал производить холодильное оборудование, которое поставлялось на государственные предприятия, военные и торговые суда. «Машины для добывания холода и искусственного льда» на несколько лет стали визитной карточкой завода. Здесь также изготавливались паровые котлы, насосы и оборудование для деревообрабатывающих предприятий. Благодаря влиянию Хёппенера в Таллиннском порту и Петербурге перед фирмой открылись широкие перспективы экспорта.

В 1907 году, в пору высшего расцвета своего предприятия Франц Крулль-младший едва не сел в тюрьму. Причиной стала гибель на производстве 19-летнего рабочего Йоханнеса Вярка. Тот занимался прокатом металла на железном прессе во дворе завода Крулля. Во время работы пресс упал и тяжело ранил Вярка, он скончался на следующий день. Опрос свидетелей установил, что рабочие не раз жаловались на опасный станок, но руководство отказывалось его усовершенствовать, ссылаясь на крупные затраты. Ревельский окружной суд приговорил хозяина завода Франца Крулля и ответственного инженера Льва Лопаткина к двум месяцам тюремного заключения и штрафу. Лишь после того как дело перевели в высшую инстанцию в Санкт-Петербург, Круллю удалось отбиться от обвинений с помощью знаменитого адвоката Оскара Грузенберга. Матери погибшего фабрикант выплатил компенсацию.

Железнодорожные платформы с готовой продукцией на территории машиностроительного завода Франца Крулля, 1900-1910 годы. Foto: ra.ee

Акционер против республики

В 1915 году завод Крулля отметил полувековой юбилей, а в 1916-м директор Франц Крулль торжественно встретил 25-ю годовщину деятельности. В газетах отмечали, что именно благодаря предприимчивому сыну основателя, предприятие стало одним из самых крупных и известных в Таллинне. Его холодильники приобрели большое значение для транспортировки скоропортящихся продуктов на длинные расстояния, особенно в условиях России. Кроме того, холодильные машины играли важную роль в производстве взрывчатых веществ. Государственные заказы приносили фирме весомую прибыль. Но на горизонте уже сгущались тучи.

Квартал Крулля на улице Копли в начале ХХ века. Foto: tmt.ee

После начала летом 1914 года Первой мировой войны отношение в России к немецким промышленникам, особенно занятым в стратегических секторах, стало подозрительным. Кроме того военные действия в Балтийском море мешали доставке сырья и продукции, а маршруты на запад были фактически обрублены. Хуже того, здоровье многолетнего главы фирмы Франца Крулля-младшего оставляло желать лучшего. Он страдал тяжелой болезнью легких, по одним данным — раком, по другим — туберкулезом. 3 августа 1917 года после трех неудачных попыток хирургического лечения Крулль скончался в финском Тампере.

Еще один крупнейший акционер, Эдгар Хёппенер, бывший много лет финансовой опорой завода, теперь стал едва ли не опасным. На фоне смуты в Эстонии он активно поддержал идею создания на территории бывших Лифляндской и Эстляндской губернии Балтийского герцогства под протекторатом Германии и немецкую оккупацию.

Эдгар Хёппенер, крупный предприниматель и сторонник идеи создания “Балтийского герцогства” на территориях Эстонии и Латвии. Foto: muis.ee

Летом 1918 года Хёппенер даже отправил в газеты стихи, восхваляющие лидера герцогской партии, главу эстляндского рыцарства Эдуарда фон Деллингсгаузена. Но после того как власть Гогенцоллернов в самой Германии рухнула, а военная удача повернулась лицом к сторонникам эстонской независимости, Хёппенеру пришлось бежать из страны. В 1919 году он вслед за Деллингсгаузеном оставил Эстонию, напоследок завещав оборудование личной обсерватории, устроенной в особняке в центре Таллинна, народной обсерватории в Нымме, в парке фон Гленна.

Для завода Крулля, оставшегося без прежних руководителей в разгар войны и экономического кризиса, наступали трудные времена.

Снова Пухки

После потери не только многолетних руководителей, но и привычных восточных рынков, а также после вынужденной реструктуризации бизнеса заводу все-таки удалось удержаться на плаву. Помогли этому все те же цеха по производству холодильных машин, до войны бывшие одними из лучших в Европе. В 1925 году в Эстонии даже был учрежден государственный Холодильный комитет, ведавший госзакупками морозильного оборудования. Тот же комитет помог «Круллю» получить заказы на устройство промышленных холодильников в Латвии и Литве.

В трудные времена завод выпускал мелкие металлические изделия первой необходимости: чугунные конфорки для плит, заслонки, печные дверцы, котлы... Foto: muis.ee

Кроме того, завод, сократив часть рабочих, стал выпускать мелкие металлические изделия первой необходимости: чугунные конфорки для плит, заслонки, печные дверцы, котлы, ножки для скамеек, могильные кресты. Вместо выпуска оборудования для других заводов «Крулль» сконцентрировался на изготовлении сельхозтехники. Молодая республика взяла курс на поддержку тысяч хуторов, появившихся после 1919 года на месте национализированных дворянских имений, в том числе в области механизации ферм.

Но стоило предприятию оправиться от одного кризиса, как ударил другой — в 1928 году от акционерного общества потребовали погашения еще дореволюционных долгов. Речь шла о ссудах на развитие производства, выданных «Круллю» таллиннским отделением петербургского Азово-Донского банка. В 1918 году местные клерки по неясным причинам отправили деньги со счетов банка в Петроград, где центральная контора уже была национализирована большевиками. Местные кредиторы остались без средств, и собравшаяся несколько лет спустя ликвидационная комиссия постановила, что деньги им должны вернуть крупнейшие заемщики бывшего банка. На долю «Франца Крулля» пришлось больше 5,2 млн эстонских крон (порядка 1, млн евро, при уровне цен существенно более низком), фантастическая по тем временам сумма.

Газонокосилка и сеялки завода Крулля, 1930-е Foto: Ajapaik

К тому времени основным акционером АО «Франц Крулль» был таллиннский «Банк Шелля», и сам попавший в ловушку международного банковского и биржевого кризиса. В итоге механический завод был поглощен крупнейшим из конкурентов.

«Эстонская металлургическая промышленность уже многие годы находится в кризисе. Большинство крупных заводов простаивают. Даже те заводы, которые продолжают работать, сталкиваются с большими трудностями. Это положение уже ранее привело к идее разделения задач между металлургическими заводами в соответствии со специализацией и их рационализации, — писала о поглощении газета Päevaleht 25 апреля 1928 года. — Как теперь стало известно из надежных источников, в последнее время в этом направлении были достигнуты значительные успехи. Два самых жизнеспособных металлургических завода Таллинна — „Ilmarine“ и „Franz Krull“ — объединяются для более продуктивной работы. Руководство перейдет к владельцам завода „Ilmarine“, фирме „Puhk ja Pojad“».

Паровозы, изготовленные на заводе Крулля, 1930-e годы. Foto: Ajapaik

«Puhk ja Pojad» уже несколько лет скупали акции «Ilmarine» и сделали его головным предприятием своего промышленного концерна, контролируемого самой семьей коммерсантов Пухков. К 1928 году переживавший до того кризис завод начал приносить прибыль. Теперь под контроль «некоронованных королей Эстонии», как позднее называли Пухков, перешел и его главный конкурент. Интересно, что клану предпринимателей достался и особняк прежнего совладельца завода «Франц Крулль» Эдгара Хёппенера на бульваре Эстония, 15, тот самый, откуда в Нымме вывезли оборудование для народной обсерватории. Личной резиденцией Пухков он оставался до Второй мировой войны.

Oсобняк прежнего совладельца завода «Франц Крулль» Эдгара Хёппенера на бульваре Эстония, 15, ставший личной резиденцией Пухков. Foto: arihooned.ee

Под руководством фирмы «Puhk ja Pojad» «Франц Крулль» пережил новый расцвет. Пухки вернули на предприятие крупные машиностроительные заказы. Теперь, кроме привычного холодильного оборудования, завод на окраине Каламая изготавливал большие паровые котлы для эстонских электростанций, котлы центрального отопления, дорожные катки, широко- и узкоколейные паровозы, а еще — оборудование для сланцеперерабатывающей промышленности «под ключ». В марте 1939 года руководство завода даже ухитрилось обойти немецких и английских конкурентов в борьбе за заказ на строительство маслозавода в Австралии. Правда, успели ли эстонские инженеры исполнить амбициозный план, неизвестно.

«Красный Крулль» и «Квартал Крулля»

Летом 1940 года АО «Франц Крулль» стало одним из первых заводов, отобранных советскими оккупационными войсками у хозяев. Его переименовали в... «Красный Крулль». Якобы так рабочие между собой называли предприятие и прежде, вспоминая об участии местных пролетариев в левых беспорядках 1905-1907 и 1917-1918 годов. На память об этом в заводском музее было даже выставлено красное знамя с прежних протестов. Еще год после этого завод продолжал работу в Таллинне, теперь уже как государственное предприятие.

После нападения Германии на СССР в июне 1941-го, когда фронт быстро приближался к Эстонии, завод решено было разобрать и эвакуировать. Точкой эвакуации для рабочих и оборудования был избран сначала город Самара, а затем — далекий Киселевск в Западной Сибири. Меж тем в Таллинне на прежней площадке завода уже в условиях немецкой оккупации были запущены ремонтные и механические мастерские.

По возвращении в Эстонию советских войск бывший «Крулль» был воссоздан на старом месте под новым именем — сначала «Государственный завод № 9 Главгазтоппрома СССР», а затем — «Таллиннский машиностроительный завод имени Й. Лауристина». Горожане и рабочие в повседневной речи быстро сократили тяжеловесное имя до трех букв с логотипа — ТМЗ. Первой задачей, поставленной перед заводом уже в 1946 году, стала разработка и изготовление оборудования для переработки сланца в бытовой газ. По задумке советских властей, послевоенный Ленинград должен был отапливаться не дровами и углем как прежде, а сырьем из Кохтла-Ярве.

В дальнейшем завод продолжил выпускать в основном машины для газовой и нефтяной промышленности. Среди его продукции были вентиляторы, центробежные насосы, машины для производства парафина, автоцистерны, конвейеры, элеваторы, буровые вышки, жилые вагончики, специальные паровые котлы для молочной промышленности, сложное специальное оборудование по заказу Академии наук и многое другое.

После восстановления независимости завод в Каламая пережил период турбулентности. Он вновь был приватизирован, сократил номенклатуру продукции, сосредоточившись на производстве теплообменного оборудования. Важной вехой стал переезд Tallinna Masinatehas OÜ с бывшей промышленной окраины Таллинна, ставшей теперь популярным районом для жизни и отдыха, в Маарду. Там ТМЗ функционирует и по сей день.

Ну, а историческую территорию завода между улицами Вольта, Уус-Вольта, подъездной железнодорожной веткой в порт Пальяссааре и улицей Копли вскоре ждет масштабная перестройка. В начале декабря 2024 года мэрия утвердила проект детальной планировки «Квартала Крулля». Согласно плану девелопера, АО Krulli Kvartal, за которым стоял сначала предприниматель Хейти Хяэль, а с 2021 года — Таавет Хинрикус, на территории площадью более 10 гектаров будет построено жилье и бизнес-объекты. Проект предполагает строительство 600 жилых единиц (квартир, апартаментов) и создание 3000 рабочих мест.

В начале декабря 2024 года мэрия утвердила проект детальной планировки «Квартала Крулля», согласно которому на территории площадью более 10 гектаров будет построено жилье и бизнес-объекты. Foto: cobe.dk

Строительные работы должны стартовать уже в нынешнем году, но полное завершение проекта ожидается лишь через десять лет. Согласно проектным эскизам, сохранены и приспособлены под новые функции будут в том числе старинные цеха «Франца Крулля».