Назад 28.01.25, 12:56 Отмену «налогового горба» могут вновь отложить Введение единого необлагаемого дохода в 700 евро запланировано на 2026 год, но в свете необходимого повышения расходов на гособорону реализация этого плана может быть отложена, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Так называемый «налоговый горб» или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода, согласно бюджетной стратегии и принятому в прошлом году закону, должен быть ликвидирован в 2026 году.

Но теперь, когда на кону стоит необходимость увеличить расходы на гособорону до 5%, то есть на 500-600 миллионов евро, этот реализацию этого плана могут отложить.

И хотя председатель финансовой комиссии Рийгикогу, член Партии реформ Аннели Аккерманн не подтвердила и не опровергла такой вариант, она все же признала, что отмена действующей системы обойдется практически в такую же сумму.

«Сейчас, согласно стратегии государственного бюджета, налоговый горб планируется ликвидировать в 2026 году. Конечно, я понимаю, почему вы об этом спрашиваете – может ли это стать источником покрытия расходов на оборону. Я с самого начала выступала против огромного налогового бремени и не знаю ни одной страны в мире, где что-то подобное было бы реализовано. Если мы его отменим, то в 2026 году это будем стоить 500 миллионов евро ежегодно. Обсуждение бюджета еще не началось, я не знаю, возникнет ли необходимость в столь значительном увеличении расходов на гособорону в следующем году, мы это еще не обсуждали. Поэтому я не могу сказать ни "да", ни "нет"», – сказала Аккерманн.