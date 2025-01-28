Отмену «налогового горба» могут вновь отложить

Так называемый «налоговый горб» или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода, согласно бюджетной стратегии и принятому в прошлом году закону, должен быть ликвидирован в 2026 году.
Но теперь, когда на кону стоит необходимость увеличить расходы на гособорону до 5%, то есть на 500-600 миллионов евро, этот реализацию этого плана могут отложить.
И хотя председатель финансовой комиссии Рийгикогу, член Партии реформ Аннели Аккерманн не подтвердила и не опровергла такой вариант, она все же признала, что отмена действующей системы обойдется практически в такую же сумму.
«Сейчас, согласно стратегии государственного бюджета, налоговый горб планируется ликвидировать в 2026 году. Конечно, я понимаю, почему вы об этом спрашиваете – может ли это стать источником покрытия расходов на оборону. Я с самого начала выступала против огромного налогового бремени и не знаю ни одной страны в мире, где что-то подобное было бы реализовано. Если мы его отменим, то в 2026 году это будем стоить 500 миллионов евро ежегодно. Обсуждение бюджета еще не началось, я не знаю, возникнет ли необходимость в столь значительном увеличении расходов на гособорону в следующем году, мы это еще не обсуждали. Поэтому я не могу сказать ни "да", ни "нет"», – сказала Аккерманн.
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
По словам министра здоровья Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), отмена нынешней модели подоходного налога, когда размер налогового вычета уменьшается по мере роста дохода до определенного уровня (т.н. "налоговый горб"), и возврат к прежней модели с единым размером вычета и единой ставкой налога для всех создадут возможность для введения в Эстонии прогрессивного подоходного налога, пишет rus.err.ee.
В интервью Eesti Ekspress министр внутренних дел и глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что в госсекторе больше невозможно сокращать расходы, и единственный способ сбалансировать бюджет – это повышение налогов.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.