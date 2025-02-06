Назад 06.02.25, 13:44 Чипирование животных станет обязательным и платным Министерство регионального развития и сельского хозяйства (PRIA) планирует с 1 июня 2027 года сделать обязательными регистрацию и чипирование собак, кошек и хорьков.

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

Данные о животных и их владельцах будут внесены в регистр домашних животных, который будет создан при PRIA.

«В большинстве случаев идентифицировать бродячее животное можно только благодаря подкожному микрочипу, поэтому мы и хотим сделать чипирование обязательным. Государственный реестр домашних животных, в который будут заноситься данные чипов, обеспечит доступность информации о животных и их владельцах для уполномоченных лиц по всей Эстонии, при этом данные будут надежно защищены», – пояснила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

«До сих пор регистры были организованы на уровне местных самоуправлений, но животные не знают административных границ. Чем проще и быстрее можно будет идентифицировать владельца животного, тем меньше будет бездомных животных и споров о том, кто за них отвечает», – добавила она.

Кроме того, регистр обеспечит четкий обзор домашних животных в стране, что поможет в планировании надзора и организации региональных услуг.

«Создание регистра поможет снизить уровень связанной с животными преступности, в том числе их кражи и перепродажи. Благодаря этому можно будет проводить превентивный контроль за благополучием животных, например, в щенячьих фермах. Кроме того, регистр поможет планировать общественное пространство в соответствии с потребностями жителей и их домашних животных», – пояснила министр Хартман.

В дальнейшем каждый, кто заведет себе кошку, собаку или хорька, обязан будет чипировать животное у ветеринара, который сразу внесет чип в государственный регистр. Если владелец животного дарит или продает его другому человеку, вносить изменения в регистр должен будет сам владелец.

За регистрацию домашнего животного и смену владельца придется уплатить государственную пошлину в размере 12 евро, с помощью которой будут покрываться расходы на содержание регистра. Владельцы домашних животных, уже зарегистрированных в различных существующих регистрах, не должны будут оплачивать пошлину – их данные будут автоматически перенесены в государственный регистр.