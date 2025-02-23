Менеджер Prisma Peremarket: часть продуктов в Хельсинки дешевле, чем в Таллинне

Региональный менеджер Prisma Peremarket Виктория Смирнова признала, что цены на некоторые продукты в Хельсинки действительно ниже, чем в Таллинне, передает rus.err.ee.
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Недавно в эстонских СМИ сразу несколько материалов были посвящены тому, что немало продуктов питания в Хельсинки уже даже дешевле, чем в Таллинне, причем порой эта разница может быть весьма существенной.
Региональный менеджер розничной сети Prisma Peremarket, среди прочего работающей на рынках Эстонии и Финляндии, признала, что цены на некоторые продукты в Финляндии действительно ниже, чем в Эстонии, в том числе на молоко.
«Цена складывается из нескольких компонентов. Прежде всего на стоимость продуктов питания влияет закупочная стоимость, логистические и складские расходы, маржа и налог с оборота (НСО). В Финляндии и Эстонии сильно различается налог с оборота на продукты питания. В Финляндии он составляет всего 14%, в Эстонии на данный момент 22% (с июля этого года НСО вырастет на два процентных пункта, то есть до 24% – прим. ред.), а налог на промышленные товары в Финляндии – 25,5%, тогда как в Эстонии действует единая ставка – 22%», – пояснила Смирнова.
«Опять же, очень многое зависит от рынка. Например, одна из компаний, которая занимается производством сыра в Эстонии, продает свою продукцию в Финляндии дешевле, чем в нашей стране. А все потому, что в Финляндии обороты больше», – добавила она.
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