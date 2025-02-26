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  • 26.02.25, 09:54

СМИ: Украина согласовала с США условия сделки по ресурсам

Из текста соглашения Киева и Вашингтона убрали требования о выплате Киевом 500 млрд долларов и полном контроле США над фондом, в который будут поступать доходы от природных ресурсов Украины, передает DW.
Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский. Foto: Scanpix
По неофициальным данным, Украина согласовала с администрацией США условия сделки по природным ресурсам и может подписать соглашение уже в ближайшие дни. «Сейчас официальные лица правительств работают над деталями», – заявил во вторник, 25 февраля, агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
По его словам, на данный момент Киев изучает возможность визита официальной делегации в Вашингтон 28 февраля «для подписания соглашения».
Из текста убрали положение о полном контроле США над спецфондом
В свою очередь украинское издание «Экономическая правда» сообщает со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект соглашения, что в его обновленном варианте отсутствует положение о 100-процентном контроле США над Инвестиционным фондом реконструкции, в который предполагается направлять доходы от природных ресурсов Украины. «Украина и Соединенные Штаты будут совместно управлять фондом, однако США будут иметь полномочия по принятию решений в рамках своего законодательства», – пишет издание.
«Фонд будет получать 50% доходов с украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры связанной с ресурсами (даже тех, которые принадлежат правительству Украины опосредованно) для реинвестирования в украинскую экономику», – отмечает издание.
Исключено требование о выплате Украиной 500 млрд долларов
Из текста следует, что доли Украины и США в фонде будут «высчитываться согласно фактическим взносам стран в него». При этом в фонд не будут передаваться доходы, которые уже являются частью бюджетных поступлений Украины. Из соглашения убрали пункт о передаче украинских доходов в фонд до тех пор, пока общая сумма не составит 500 миллиардов долларов, указывает «Экономическая правда».
Кроме того, в проект договора добавлено положение, согласно которому Киев и Вашингтон «не будут иметь права продавать, передавать свою долю в фонде без предварительного письменного согласия другой стороны». При этом в договоре нет четких гарантий безопасности Украине, сообщается далее.
Аналогичные данные о новом варианте соглашения Украины с США от 24 февраля сообщило издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По его информации, США отказались от требования получить 500 млрд долларов от эксплуатации природных ресурсов Украины.
Предыдущий вариант соглашения о ресурсах
Ранее стало известно о варианте сделки Украины с США от 21 февраля, некоторые требования в котором оказались жестче, чем в изначальном предложении. Вашингтон призывает Украину отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от оборота в портах и с использованием другой инфраструктуры, написала The New York Times.
В то же время в новом документе отмечается, что доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором США получат 100-процентную финансовую долю. Украине предлагается делать взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов. Эту сумму президент США Дональд Трамп требует от Киева в обмен на американскую помощь Украине, обороняющейся от российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный вариант соглашения о природных ресурсах.
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